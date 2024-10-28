Сэндвич Капрезе: простой рецепт сытного бутерброда на каждый день

Ингредиенты на 3 порции:
• Хлебцы зерновые — 3 шт.
• Песто классический — 1 ст. ложка
• Помидоры — 2 шт.
• Салат айсберг — 50 г
• Сыр моцарелла мягкий — 0,5 шт.
• Колбаса Фелино — 9 ломтиков
Процесс приготовления:
Шаг 1: Начните с подготовки хлебцев. Разделите их на половинки и отложите верхушки в сторону. Это создаст основу для вашего сэндвича.
Шаг 2: Затем нарежьте моцареллу и помидоры кружочками. Эти свежие ингредиенты придадут вашему сэндвичу яркий вкус и текстуру.
Шаг 3: На нижнюю половинку хлебца выложите кружочки моцареллы, а затем щедро намажьте песто. Этот соус добавит насыщенности и аромата.
Шаг 4: На моцареллу положите листья салата айсберг, а затем добавьте по 2-3 кружочка колбасы Фелино. Сверху выложите нарезанные помидоры, чтобы завершить сборку.
Шаг 5: Накройте верхними частями хлебцев, и ваш сэндвич Капрезе готов к подаче!
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 206 kcal
• Белки: 9 г
• Жиры: 11 г
• Углеводы: 19 г
• Насыщенные жиры: 4 г
• Пищевые волокна: 2 г
• Добавленный сахар: 2 г
Сэндвич Капрезе — это не только вкусно, но и полезно. Он порадует вас своим насыщенным вкусом и станет отличным решением для быстрого перекуса. Попробуйте приготовить его уже сегодня и насладитесь гармонией свежих ингредиентов.