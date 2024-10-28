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Понедельник 28 октября

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Сэндвич Капрезе: простой рецепт сытного бутерброда на каждый день

Сэндвич Капрезе: простой рецепт сытного бутерброда на каждый день
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Сэндвич Капрезе – это замечательный вариант легкого перекуса, который можно приготовить всего за 5-10 минут. Этот простой бутерброд сочетает в себе свежесть помидоров, нежность моцареллы и ароматный песто, что делает его идеальным для любого времени дня.

Ингредиенты на 3 порции:

• Хлебцы зерновые — 3 шт.

• Песто классический — 1 ст. ложка

• Помидоры — 2 шт.

• Салат айсберг — 50 г

• Сыр моцарелла мягкий — 0,5 шт.

• Колбаса Фелино — 9 ломтиков

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с подготовки хлебцев. Разделите их на половинки и отложите верхушки в сторону. Это создаст основу для вашего сэндвича.

Шаг 2: Затем нарежьте моцареллу и помидоры кружочками. Эти свежие ингредиенты придадут вашему сэндвичу яркий вкус и текстуру.

Шаг 3: На нижнюю половинку хлебца выложите кружочки моцареллы, а затем щедро намажьте песто. Этот соус добавит насыщенности и аромата.

Шаг 4: На моцареллу положите листья салата айсберг, а затем добавьте по 2-3 кружочка колбасы Фелино. Сверху выложите нарезанные помидоры, чтобы завершить сборку.

Шаг 5: Накройте верхними частями хлебцев, и ваш сэндвич Капрезе готов к подаче!

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 206 kcal

• Белки: 9 г

• Жиры: 11 г

• Углеводы: 19 г

• Насыщенные жиры: 4 г

• Пищевые волокна: 2 г

• Добавленный сахар: 2 г

Сэндвич Капрезе — это не только вкусно, но и полезно. Он порадует вас своим насыщенным вкусом и станет отличным решением для быстрого перекуса. Попробуйте приготовить его уже сегодня и насладитесь гармонией свежих ингредиентов.

Шоу-бизнес в Telegram

28 октября 2024, 06:44
Фото: Freepik
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