ТЕСТ: угадайте любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там песни

Первый отечественный звуковой фильм "Путевка в жизнь" вышел на экраны в 1931 году. В нем прозвучала песня "Спят курганы темные". С тех пор музыка присутствует в практически в каждой картине. Попробуйте угадать любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там знаменитых песен.

1. По бульвару мрачно шел прохожий,

Птицы пели трели про апрель.

Нес прохожий толстый, чернокожий,

Многоуважаемый портфель.

А. "Весна";

Б. "Цирк";

В. "Веселые ребята".

2. Не сразу овладело нами чувство,

Сражались с ним мы оба, как могли.

С тобой тогда друг друга мы нашли.

А. "Жестокий романс";

Б. "Любовь и голуби";

В. "Старые стены".

3. Сколько ждать придется – я не знаю,

Но тебя я среди всех,

Я cреди всех, легко узнаю.

Что же ты медлишь?

А. "Карнавал";

Б. "Осенний марафон";

В. "Любимая женщина механика Гаврилова".

4. По воле рока так случилось,

Иль это нрав у нас таков?

Зачем троим, скажи на милость,

Такое множество врагов?

А. "Гардемарины, вперед!";

Б. "Виват, гардемарины!";

В. "Офицеры".

5. Судьбе своей навстречу идем мы без оглядки,

Куда нас ни пошлете, мы везде найдем друзей.

На целине далекой — в бараке и в палатке -

Всюду с нашим приходом становится светлей.

А. "Королева бензоколонки";

Б. "Девчата"

В. "Карнавальная ночь",

6. Едва огонь угас –

Звучит другой приказ,

И почтальон сойдет с ума, разыскивая нас.

А. "Белорусский вокзал";

Б. "Василий Теркин";

В. "А зори здесь тихие..."

ОТВЕТЫ

1. А. "Весна";

2. Б. "Любовь и голуби";

3. В. "Любимая женщина механика Гаврилова";

4. А. "Гардемарины, вперед!";

5. Б. "Девчата";

6. А. "Белорусский вокзал".

