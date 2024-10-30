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Каша в мультиварке: этот рецепт сделает ваш день и избавит от лишних хлопот

Каша в мультиварке: этот рецепт сделает ваш день и избавит от лишних хлопот
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Молочная рисовая каша – это классическое блюдо, которое идеально подходит для завтрака. Готовить ее в мультиварке не только удобно, но и очень просто.

В этом приборе рис получается нежным и рассыпчатым, как будто он варился в традиционном горшочке. К тому же, вам не нужно постоянно следить за процессом — мультиварка сделает всё за вас.

Ингредиенты на 2-3 порции:

• Рис — 100 г

• Молоко — 300 мл

• Вода — 200 мл

• Сахар — 2 ст.л. (или по вкусу)

• Сливочное масло — 10 г

• Соль — щепотка

• Ягоды для украшения — по желанию

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с того, что тщательно промойте рис под холодной водой. Это поможет избавиться от лишнего крахмала и предотвратит слипание крупы. После этого слейте воду и поместите рис в чашу мультиварки.

Шаг 2: Влейте в чашу молоко. Оно придаст каше кремовую текстуру и насыщенный вкус.

Шаг 3: Добавьте воду. Соотношение молока и воды можно регулировать в зависимости от ваших предпочтений: больше молока сделает кашу более густой и насыщенной.

Шаг 4: Насыпьте сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились.

Шаг 5: В завершение добавьте сливочное масло. Оно придаст каше особую нежность и аромат.

Шаг 6: Установите чашу в мультиварку, выберите программу «Каша» и установите время приготовления на 35-40 минут. Когда каша будет готова, разложите её по тарелкам, украсив ягодами по желанию.

Полезные советы:

Точное время приготовления может варьироваться в зависимости от модели вашей мультиварки. Если отсчет времени начинается после закипания жидкости, установите время на 25 минут. В случае, если оно начинается сразу, время может составлять от 30 до 45 минут. Рекомендуем в первый раз установить меньшее время и при необходимости увеличить его.

Приготовленная в мультиварке рисовая каша станет отличным началом вашего дня, а добавление ягод не только украсит блюдо, но и сделает его более полезным. Приятного аппетита!

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30 октября 2024, 06:04
Фото: Freepik
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