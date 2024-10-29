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Вторник 29 октября

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Какие фильмы россияне чаще всего смотрели в прошлом месяце

Какие фильмы россияне чаще всего смотрели в прошлом месяце
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В сентябре онлайн-кинотеатры России порадовали зрителей разнообразием фильмов, среди которых выделяются как отечественные, так и зарубежные проекты. Ведущие стриминговые платформы представили свои топы, и в них не обошлось без ярких новинок.

Наиболее заметным явлением этого месяца стал фильм "Водитель-олигарх", который уверенно занял лидирующие позиции на нескольких платформах, включая "Иви", Wink, Okko и Kion. Комедия Алексея Пиманова быстро завоевала популярность благодаря своему оригинальному сюжету и харизматичным персонажам.

В ней рассказывается о необычной дружбе между водителем и олигархом, что добавляет фильму элементы комедии и драмы. По состоянию на сентябрь, "Водитель-олигарх" также вошел в топ-20 самых кассовых фильмов российского проката, собрав более 319,5 миллионов рублей. Этот успех подтверждает интерес зрителей к качественным отечественным комедиям.

На платформе Кинопоиск в топ-5 фильмов попали такие картины, как "Бордерлендс" — динамичный боевик, который привлек внимание зрителей своими экшен-сценами и захватывающим сюжетом. Также в списке оказались "Министерство неджентльменских дел" и "Майор Гром: Игра", которые олицетворяют современные тенденции в российском кино. Интересно, что среди популярных фильмов на "Иви" также присутствует семейная комедия "Не одна дома", которая смогла привлечь внимание зрителей своей легкостью и юмором.

Среди других стриминговых сервисов, таких как Wink и Okko, "Водитель-олигарх" вновь оказался на первом месте, что подчеркивает его универсальную привлекательность. Комедия "Бар "МоскваЧики" также вошла в несколько топов, однако ей не удалось занять первое место. Это говорит о том, что зрители отдают предпочтение свежим и оригинальным проектам.

На платформе Start в сентябре выделилась комедия "Не одна дома", которая нашла отклик у семейной аудитории. Фильм стал настоящим хитом среди семейных зрителей и занял первое место в рейтинге. Кроме того, на Premier зрители могли увидеть "2067: Петля времени", который также привлек внимание благодаря своему необычному сюжету и визуальным эффектам.

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29 октября 2024, 14:45
Фото: Freepik
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Тест: угадай любимый советский фильм по кадру с преподавателем

Тест: угадай любимый советский фильм по кадру с преподавателем
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ТЕСТ: угадайте любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там песни

ТЕСТ: угадайте любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там песни
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Тест: угадайте возраст звезды советского кино по фото

Тест: угадайте возраст звезды советского кино по фото
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Тест для любителей кино СССР: по каким книгам сняли эти фильмы?

Тест для любителей кино СССР: по каким книгам сняли эти фильмы?
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Анджелина Джоли появилась в образе оперной дивы в новом трейлере байопика "Мария"

Анджелина Джоли появилась в образе оперной дивы в новом трейлере байопика "Мария"
Компания Studiocanal представила новый трейлер биографической драмы "Мария". Картина рассказжет о жизни и карьере знаменитой оперной певицы Марии Каллас. В этой роли зрители увидят Анджелину Джоли, которая, по мнению критиков, может стать одной из основных претенденток на "Оскар".

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