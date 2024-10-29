Панкейки с яблочным конфитюром: простой рецепт идеального завтрака для детей и взрослых

А добавление яблочного конфитюра придает этому лакомству особую изюминку. Давайте разберемся, как приготовить этот замечательный завтрак.
Ингредиенты на 2 порции:
• Пшеничная мука высшего сорта — 200 г
• Молоко (3,2%) — 200 мл
• Куриные яйца — 2 шт.
• Сахар-песок — 200 г
• Молодое яблоко — 200 г
• Вода — 100 мл
• Соль — 0,5 ч. ложки
• Сода или разрыхлитель — 0,5 ч. ложки
• Растительное масло — для жарки
Процесс приготовления:
Шаг 1: Начните с подготовки яблок. Удалите сердцевину и нарежьте их мелкими ломтиками.
Шаг 2: В небольшой сотейник выложите нарезанные яблоки, добавьте 100 г сахара и 100 мл воды. Доведите до кипения на среднем огне.
Шаг 3: Уменьшите огонь и варите смесь, постоянно помешивая, до загустения. Этот процесс займет около 20-25 минут, и в итоге вы получите ароматный конфитюр.
Шаг 4: Для панкейков просейте муку в миску и добавьте оставшийся сахар, соль и соду (или разрыхлитель). В отдельной посуде взбейте яйца с молоком до однородности.
Шаг 5: Постепенно влейте жидкие ингредиенты в сухие и тщательно перемешайте до получения гладкого теста.
Шаг 6: Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Выкладывайте тесто в виде небольших кругов и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.
Шаг 7: Подавайте панкейки горячими, щедро полив их свежим яблочным конфитюром.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 223 ккал
• Белки: 4 г
• Жиры: 4 г
• Углеводы: 44 г
• Насыщенные жиры: 1 г
• Пищевые волокна: 1 г
• Добавленный сахар: 23 г
Эти панкейки с яблочным конфитюром станут настоящим украшением вашего завтрака. Простота приготовления и уникальный вкус сделают их любимым угощением в вашем доме. Попробуйте сами и наслаждайтесь каждым кусочком!