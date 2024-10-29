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Вторник 29 октября

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Панкейки с яблочным конфитюром: простой рецепт идеального завтрака для детей и взрослых

Панкейки с яблочным конфитюром: простой рецепт идеального завтрака для детей и взрослых
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Классические панкейки – это не только вкусное, но и простое решение для утреннего приема пищи. Их мягкая текстура и легкий сладковатый вкус делают их любимым блюдом как для детей, так и для взрослых.

А добавление яблочного конфитюра придает этому лакомству особую изюминку. Давайте разберемся, как приготовить этот замечательный завтрак.

Ингредиенты на 2 порции:

• Пшеничная мука высшего сорта — 200 г

• Молоко (3,2%) — 200 мл

• Куриные яйца — 2 шт.

• Сахар-песок — 200 г

• Молодое яблоко — 200 г

• Вода — 100 мл

• Соль — 0,5 ч. ложки

• Сода или разрыхлитель — 0,5 ч. ложки

• Растительное масло — для жарки

Процесс приготовления:

Шаг 1: Начните с подготовки яблок. Удалите сердцевину и нарежьте их мелкими ломтиками.

Шаг 2: В небольшой сотейник выложите нарезанные яблоки, добавьте 100 г сахара и 100 мл воды. Доведите до кипения на среднем огне.

Шаг 3: Уменьшите огонь и варите смесь, постоянно помешивая, до загустения. Этот процесс займет около 20-25 минут, и в итоге вы получите ароматный конфитюр.

Шаг 4: Для панкейков просейте муку в миску и добавьте оставшийся сахар, соль и соду (или разрыхлитель). В отдельной посуде взбейте яйца с молоком до однородности.

Шаг 5: Постепенно влейте жидкие ингредиенты в сухие и тщательно перемешайте до получения гладкого теста.

Шаг 6: Разогрейте сковороду и смажьте ее растительным маслом. Выкладывайте тесто в виде небольших кругов и жарьте до золотистой корочки с обеих сторон.

Шаг 7: Подавайте панкейки горячими, щедро полив их свежим яблочным конфитюром.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 223 ккал

• Белки: 4 г

• Жиры: 4 г

• Углеводы: 44 г

• Насыщенные жиры: 1 г

• Пищевые волокна: 1 г

• Добавленный сахар: 23 г

Эти панкейки с яблочным конфитюром станут настоящим украшением вашего завтрака. Простота приготовления и уникальный вкус сделают их любимым угощением в вашем доме. Попробуйте сами и наслаждайтесь каждым кусочком!

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29 октября 2024, 06:43
Фото: Freepik
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