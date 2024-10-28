Филипп Киркоров рассказал про самые большие бриллианты в его сокровищнице

Филипп Киркоров в этом году представлен в нескольких номинациях российской национальной музыкальной премии "Виктория", которую будут вручать 1 марта на самой современной и технологичной концертной площадке России – Live Arena. Королю российской эстрады 57 лет, но остается актуальным, интересным и модным.

Началом эстрадной карьеры Филиппа Киркорова можно считать 1985 год, когда он появился в телепрограмме "Шире круг" с песней "Алеша" на болгарском языке. Вскоре последовали "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой, первая "Песня года", Гран-при на конкурсе "Шлягер-90" в Ленинграде с песней "Небо и земля". И вот уже почти 40 лет он остается на коне.

Кажется, нет другого такого артиста у нас на сцене, у кого было бы столько хитов. У всегда популярного Киркорова на них – какое-то особое чутье. "Если бы я знал рецепт хита, то сам бы выдавал их ежедневно, – смеется певец. – Звезды талант, труд, удача, стечение обстоятельств, правильное настроение и даже правильная дверь – тут все должно сойтись. У меня часто бывало, когда я думал, что песня станет хитом, а она не пошла. Но было и наоборот, когда я не верил, а композиция выстреливала".

Ну а какие песни сам Филипп считает самыми значимыми в своей карьере? Корреспонденту "Дни.ру" он рассказал про самые большие бриллианты в своей богатой музыкальной сокровищнице, если говорить образно. "Главными своими хитами я считаю "Единственную мою", "Жестокую любовь" и "Зайка моя", – сообщил Народный артист России.