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Вторник 29 октября

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Как выбрать первую машину: 5 советов для девушки

Как выбрать первую машину: 5 советов для девушки
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Выбирая свою первую машину, важно учесть множество факторов, чтобы покупка не обернулась разочарованием, а стала для вас приятным опытом. Игорь Шахин, руководитель филиалов компании CarEx Korea в Санкт-Петербурге и Москве, делится пятью основными советами, которые помогут девушкам принять верное решение.

1. Подбираем марку автомобиля

Очень часто, выбирая машину, хочется сразу потратить все сбережения на шикарную модель, которая так привлекла наше внимание. Но важно помнить, что автомобиль — это серьезная покупка, требующая не только единовременных затрат, но и регулярных расходов на обслуживание.

Чем дороже машина, тем больше потребуется средств на ее содержание: регулярное обслуживание, запчасти, страховка и прочие статьи расходов рискуют оказаться внушительными. Поэтому лучше обратить внимание на авто, которое будет соответствовать вашему текущему бюджету и не станет причиной дополнительных финансовых проблем.

2. Оцениваем габариты

Здесь выбор нужно делать исходя из того, насколько комфортно вы чувствуете габариты машины. Независимо от того, мечтаете ли вы о маленьком двухместном автомобиле или большом внедорожнике, стоит пройти тест-драйв. На тесте важно смоделировать разные дорожные ситуации: например, попробуйте припарковаться в условиях ограниченного пространства.

Автомобиль должен быть удобен в управлении и соответствовать вашим навыкам вождения. Особенно это актуально в городских условиях, где тесные парковки часто становятся настоящим вызовом для новичка.

3. Цвет автомобиля: важен не только стиль

Выбор цвета автомобиля — это не просто вопрос вкуса, он также влияет на практичность. Темные цвета выглядят солиднее и строже, но более требовательны к уходу. Такие цвета быстро теряют свой блеск из-за некачественной мойки и чаще требуют полировки ЛКП. В то время как на светлых и ярких цветах менее заметна пыль и дорожная грязь. Еще они обладают важным преимуществом: такие автомобили заметнее на дороге и менее привлекательны для угонщиков. К тому же авто необычного цвета легче найти на парковке — это еще один плюс в пользу яркого или светлого оттенка. Но, каждый решает для себя, какой цвет больше нравится, т.к. автомобиль – это еще и эмоциональная покупка.

4. Дизель или бензин?

Тип двигателя — еще один важный момент при выборе машины. Дизельные двигатели известны своей экономичностью, однако качество дизельного топлива в некоторых регионах может оставлять желать лучшего. В городах-миллионниках такой проблемы нет, но если выезжаете в дальние регионы, необходимо учитывать данный фактор. Бензиновые машины менее привередливы к качеству топлива, хотя потребление топлива может быть немного выше.

Важно также учитывать климатические условия: зимой дизельные автомобили могут потребовать дополнительного внимания, так как холод может влиять на работу двигателя. Приняв во внимание все плюсы и минусы, можно выбрать наиболее подходящий тип топлива для вашего стиля вождения.

5. Комфорт салона и выбор коробки передач

Интерьер автомобиля играет огромную роль, особенно если за рулем вы собираетесь проводить значительное время. Стоит обратить внимание на материалы отделки, удобство сидений и наличие современных опций, которые сделают поездки более комфортными и безопасными. Но не стоит забывать и о технической стороне — коробке передач. Для новичков автоматическая коробка передач — это идеальный выбор, так как она позволяет сосредоточиться на дороге, не отвлекаясь на переключение скоростей.

Важно отметить, что существуют разные типы автоматических коробок передач, и каждая из них имеет свои особенности. Классическая коробка автомат на гидротрансформаторе является самой популярной и простой по обслуживанию, где требуется лишь замена масла раз в 30-60 тыс.км. Далее идет такой тип автоматической коробки передач, как вариатор. Данный агрегат достаточно прост и служит долго, но не любит сильные пробуксовки колес и перегрев. И не менее популярны роботизированные коробки передач, которые имеют быстрый отклик при переключении передач, дают хорошую динамику и экономию топлива, но требуют чуть больше внимания к замене масла (раз в 30 тыс.км) и замене сцепления по регламенту (в среднем около 100-150 тыс. км).

На сегодняшний день любой из вариантов автоматической коробки передач будет служить верой и правдой, если соблюдать базовые правила сервисного обслуживания и ухода за автомобилем.

На что еще стоит обратить внимание

Безопасность. Для первой машины особенно важно наличие современных систем безопасности. Обратите внимание на наличие подушек безопасности, антиблокировочной системы тормозов (ABS), системы курсовой устойчивости (ESP) и помощника при старте на подъеме. Эти функции помогут вам чувствовать себя уверенно на дороге, особенно в сложных погодных условиях или при маневрах.

Технологические опции. Сегодня автомобили оснащены множеством технологических решений, облегчающих жизнь водителю: мультимедийные системы, навигация, парковочные датчики и камеры заднего вида. Особо полезным будет круиз-контроль, который помогает поддерживать постоянную скорость на трассе, что снижает нагрузку на водителя. Однако не стоит переплачивать за функции, которые вы вряд ли будете использовать. Выбирайте те опции, которые действительно улучшат комфорт и безопасность.

Страхование и эксплуатационные расходы. Перед покупкой машины обязательно изучите, сколько будет стоить ее страхование. Иногда на первый взгляд недорогой автомобиль может требовать больших затрат на страховку из-за высокого класса риска. Также обратите внимание на другие эксплуатационные расходы: стоимость замены масла, расход топлива, цену запчастей. Эти расходы могут значительно варьироваться в зависимости от модели автомобиля.

Долговечность и ликвидность. Первый автомобиль редко остается с владельцем на всю жизнь. Поэтому важно выбирать модель, которая сохраняет свою ликвидность на вторичном рынке. Популярные марки обычно легче продать через несколько лет по хорошей цене. Это позволит вам со временем обновить машину на более современную, не теряя при этом значительную часть своих вложений.

Проверяйте авто перед покупкой. Если вы покупаете подержанный автомобиль, настоятельно рекомендуется провести тщательную проверку его технического состояния и юридическую чистоту. Это можно сделать как в специализированном сервисе, так и с помощью эксперта по авто. Осмотрите автомобиль на наличие возможных скрытых повреждений, проверьте состояние двигателя, коробки передач и ходовой части. Так вам удастся избежать неожиданных поломок и дополнительных расходов после покупки.

Все эти советы помогут вам сделать покупку автомобиля удачной и максимально комфортной в дальнейшей эксплуатации.


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29 октября 2024, 03:14
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

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