Льющая реки слез из-за разборок с бывшим мужем Муцениеце разделась на сцене

Агата Муцениеце переживает непростые времена. Днем она плачет по своему сыну Тимофею, который сейчас живет с Павлом Прилучным, а ночью выступает на сцене.

Противостояние между бывшими супругами становится все более напряженным, и вопрос опеки над детьми стоит на первом месте. По решению суда, Тимофей должен находиться с матерью во время экспертизы, но фактически он проживает со звездой сериала "Мажор".

Агата не может смириться с этой ситуацией и делится своими переживаниями в социальных сетях. Она регулярно публикует эмоциональные посты, в которых говорит о том, как сильно скучает по сыну: "Я все так же буду ждать дома своего мальчика! Просто хотя бы побыть денечек вместе".

Тем временем юристы Прилучного уверяют, что Тимофею никто не запрещает возвращаться к матери. Это утверждение вызывает у Муцениеце гнев. Она подчеркивает, что не против встреч детей с отцом, но категорически против смены места жительства сына. В условиях такого эмоционального стресса работа становится для Агаты единственным способом отвлечься от проблем.

В рамках шоу "Абсолютно другая нага» в театре Crave она продолжает выступать. Недавно актриса поделилась откровенным видео со сцены, где появилась в накидке на обнаженном теле. Она заявила: "Ну что, вы думали, что в день рождения оставлю вас без десерта? Конечно, нет!". Затем свет в зале погас, и кулисы закрылись, оставив зрителей в ожидании.

Несмотря на то что такие перформансы стали частью ее творчества, публика неоднозначно реагирует на подобные выходки. Многие осуждают ее за то, что днем она страдает из-за сына, а ночью раздевается на сцене. "А еще недавно записывала видео с заплаканным лицом", — комментируют подписчики.

Ситуация усугубляется слухами о том, что Прилучный собирает компромат на бывшую жену, чтобы добиться полной опеки над детьми. Пользователи Сети предполагают, что работа в Crave может сыграть против Муцениеце в суде. "Он хочет забрать Тимофея у Агаты. Дочка пусть пока живет с мамой", — сообщили источники.