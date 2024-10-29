Льющая реки слез из-за разборок с бывшим мужем Муцениеце разделась на сцене

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картинТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце" Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Лента новостей

Вторник 29 октября

12:41Льющая реки слез из-за разборок с бывшим мужем Муцениеце разделась на сцене 12:14Адвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери 11:24ТЕСТ: угадайте любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там песни 11:02"Почему нельзя достойно держать удар?": неузнаваемая Глюкоза разгневала россиян 10:50"Хотите, чтобы я сказала прямо?": дочь выплеснула всю правду о конфликтах с Майдановым 06:43Панкейки с яблочным конфитюром: простой рецепт идеального завтрака для детей и взрослых 03:14Как выбрать первую машину: 5 советов для девушки 00:17Водонаева вступилась за Муцениеце в ее разборках с Прилучным из-за детей 18:29В Магнитогорске запущена установка по утилизации биогаза на Левобережной городской свалке 18:05Тест: угадайте возраст звезды советского кино по фото 17:56В Москве подвели итоги первого цикла Экологического акселератора 17:12Тест на знание русского народного искусства: угадайте традиционные узоры по фото 16:42Тест для любителей кино СССР: по каким книгам сняли эти фильмы? 14:25Шнуров сразу после развода с женой прибрал к рукам известную молодую певицу 14:01Анджелина Джоли появилась в образе оперной дивы в новом трейлере байопика "Мария" 12:16Актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский погиб в ДТП: чем запомнился российский артист 10:51Филипп Киркоров рассказал про самые большие бриллианты в его сокровищнице 10:4775-летняя Поргина откровенно рассказала об ожидании встречи с Караченцовым 10:2089-летний отец Агутина раскрыл простой секрет своего активного долголетия 06:44Сэндвич Капрезе: простой рецепт сытного бутерброда на каждый день 03:14Как живет семья Мэттью Перри через год после смерти звезды сериала "Друзья" 00:09Хоакин Феникс отмечает 50-летие: лучшие роли одного из ярчайших актеров поколения 21:47"Поклонники ждут": фаворитка Пугачевой объявила дату возвращения на сцену 16:47Съемки комедии "Старый орел" с Деревянко и Михалковой стартовали в Северной Осетии 14:22Кайли Дженнер откровенно рассказала о родах и материнстве в раннем возрасте 12:03Тест для киноманов: из какого советского фильма эти подростки? 10:1780 лет назад родился Николай Караченцов: самые яркие роли российского и советского актера 06:34Омлет по-мексикански с колбасками и томатами: этот яркий рецепт задаст настроение утром 03:49Дана Борисова одобрила увлечение дочери-подростка пластическими процедурами 00:07На Алсу возложили ответственностью судить бывшую заключенную 17:09"Грустно смотреть": 66-летняя Мадонна всполошила людей возмутительной выходкой 15:05"Сделал это осознанно": сын "кавалера всех санкций" Газманова официально сменил фамилию 14:315 весомых причин смотреть новый фильм "Великая" с Кейт Уинслет 13:19От велосипеда до ракеты: Политехнический музей открыл свою самую масштабную выставку 12:14Тест: угадай культовый советский фильм по искрометной фразе доктора 10:23Адвокат Успенской откровенно об отношениях певицы с дочерью: Это трагедия 09:14Оператор Николай Платонов: "Такие удары нужно уметь держать!" 06:21Пышные оладьи на кефире: этот рецепт прекрасного домашнего завтрака сделает ваш день 03:125 убедительных причин смотреть сериал “Гусар” с Гариком Харламовым 00:17Появление нового члена семьи сильно сблизило Самойлову и Джигана 17:38Тест: с какого дерева опали эти листья? 17:0042-летняя Сати Казанова впервые стала мамой 16:38Тест для стойких: угадайте советский фильм ужасов по одному кадру 16:01Ушел из жизни режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей" 14:22Юлия Пересильд появилась в трейлере приключенческого фильма "Финист. Первый богатырь" 14:16ТЕСТ: заковыристые вопросы по любимому фильму "Бриллиантовая рука" 13:03Жасмин сделала сенсационное заявление о прибавлении в семье 11:15Адвокат Прилучного отреагировала на слухи о попытках актера уменьшить сумму алиментов 06:13Ньокки с тыквой: оригинальный итальянский рецепт на замену вареникам 03:46Переезд Меган Маркл и принца Гарри вызвал волну возмущения местных жителей
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Льющая реки слез из-за разборок с бывшим мужем Муцениеце разделась на сцене

Льющая реки слез из-за разборок с бывшим мужем Муцениеце разделась на сцене
139

Агата Муцениеце переживает непростые времена. Днем она плачет по своему сыну Тимофею, который сейчас живет с Павлом Прилучным, а ночью выступает на сцене.

Противостояние между бывшими супругами становится все более напряженным, и вопрос опеки над детьми стоит на первом месте. По решению суда, Тимофей должен находиться с матерью во время экспертизы, но фактически он проживает со звездой сериала "Мажор".

Агата не может смириться с этой ситуацией и делится своими переживаниями в социальных сетях. Она регулярно публикует эмоциональные посты, в которых говорит о том, как сильно скучает по сыну: "Я все так же буду ждать дома своего мальчика! Просто хотя бы побыть денечек вместе".

Тем временем юристы Прилучного уверяют, что Тимофею никто не запрещает возвращаться к матери. Это утверждение вызывает у Муцениеце гнев. Она подчеркивает, что не против встреч детей с отцом, но категорически против смены места жительства сына. В условиях такого эмоционального стресса работа становится для Агаты единственным способом отвлечься от проблем.

В рамках шоу "Абсолютно другая нага» в театре Crave она продолжает выступать. Недавно актриса поделилась откровенным видео со сцены, где появилась в накидке на обнаженном теле. Она заявила: "Ну что, вы думали, что в день рождения оставлю вас без десерта? Конечно, нет!". Затем свет в зале погас, и кулисы закрылись, оставив зрителей в ожидании.

Несмотря на то что такие перформансы стали частью ее творчества, публика неоднозначно реагирует на подобные выходки. Многие осуждают ее за то, что днем она страдает из-за сына, а ночью раздевается на сцене. "А еще недавно записывала видео с заплаканным лицом", — комментируют подписчики.

Ситуация усугубляется слухами о том, что Прилучный собирает компромат на бывшую жену, чтобы добиться полной опеки над детьми. Пользователи Сети предполагают, что работа в Crave может сыграть против Муцениеце в суде. "Он хочет забрать Тимофея у Агаты. Дочка пусть пока живет с мамой", — сообщили источники.

Шоу-бизнес в Telegram

29 октября 2024, 12:41
Агата Муцениеце. Фото: соцсети
Woman.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Стало известно об уходе Агаты Муцениеце в 35 лет

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata

По теме

Водонаева вступилась за Муцениеце в ее разборках с Прилучным из-за детей

Адвокат Прилучного отреагировала на слухи о попытках актера уменьшить сумму алиментов
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский погиб в ДТП: чем запомнился российский артист

Актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский погиб в ДТП: чем запомнился российский артист
Актер Максим Шпаковский трагически ушел из жизни 25 октября в результате ДТП. Артист оставил после себя яркий след в мире театра и кино. Шпаковский успел запомниться зрителям благодаря своим талантливым ролям и преданности искусству.

Как живет семья Мэттью Перри через год после смерти звезды сериала "Друзья"

Как живет семья Мэттью Перри через год после смерти звезды сериала "Друзья"
Семья Мэттью Перри, звезды культового сериала "Друзья", впервые дала интервью спустя год после его трагической смерти. В этом разговоре сестра Кейтлин и отчим Кит Моррисон поделились своими чувствами и тем, как они справляются с утратой. Они отметили, что последние месяцы были полны горя и слез, но теперь они постепенно учатся жить без него.

5 убедительных причин смотреть сериал “Гусар” с Гариком Харламовым

5 убедительных причин смотреть сериал “Гусар” с Гариком Харламовым
28 октября на телеканале ТНТ состоится долгожданная премьера второго сезона сериала "Гусар". Гарик Харламов вновь предстанет в роли Григория Рыльского. Этот персонаж помогает современной семье Журавлевых, сыгранной Катериной Ковальчук и Павлом Рассомахиным, решать их проблемы и возвращаться к вечным ценностям.

Ушел из жизни режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей"

Ушел из жизни режиссер сериала "Улицы разбитых фонарей"
Стало известно о смерти Игоря Москвитина. Талантливый режиссер и сценарист ушел из жизни на 72-м году. О печальной новости сообщила Высшая школа режиссеров и сценаристов, где Москвитин делился своим опытом и знаниями с молодыми талантами.

Адвокат Прилучного отреагировала на слухи о попытках актера уменьшить сумму алиментов

Адвокат Прилучного отреагировала на слухи о попытках актера уменьшить сумму алиментов
В последние дни в СМИ активно обсуждаются слухи о Павле Прилучном. Артист якобы нашел способ уменьшить сумму алиментов на своих детей от первого брака с Агатой Муцениеце. По информации, которая появилась в прессе, его мать и нынешняя супруга Зепюр Брутян подали иски на взыскание алиментов: первая — на свое содержание, а вторая — на годовалого сына Микаэля.

Выбор читателей

27/10Вск"Поклонники ждут": фаворитка Пугачевой объявила дату возвращения на сцену 28/10Пнд75-летняя Поргина откровенно рассказала об ожидании встречи с Караченцовым 28/10ПндАктер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский погиб в ДТП: чем запомнился российский артист 27/10ВскКайли Дженнер откровенно рассказала о родах и материнстве в раннем возрасте 28/10ПндФилипп Киркоров рассказал про самые большие бриллианты в его сокровищнице 28/10ПндШнуров сразу после развода с женой прибрал к рукам известную молодую певицу