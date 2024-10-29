Тест: угадай любимый советский фильм по кадру с преподавателем

Тест: угадайте возраст звезды советского кино по фото

В СССР люди действительно выглядели иначе, и это связано не только с модой, но и с образом жизни. Их стиль, привычки и даже мимика отличались от современного восприятия. Представьте себе, сколько лет могло бы быть человеку на старой фотографии — вопрос, который может задать каждый фанат советского кино.