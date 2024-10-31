Янковский высказался о внезапном переносе сериала "Преступление и наказание" на неизвестную дату

Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей недели

ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картинТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце" Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Лента новостей

Четверг 31 октября

03:31Янковский высказался о внезапном переносе сериала "Преступление и наказание" на неизвестную дату 00:11Вы могли пропустить эти недооцененные фильмы с Меган Маркл: 5 ярких ролей герцогини 17:48Тест: насколько хорошо вы знаете историю моды? 15:21Получившего серьезную травму сына Тодоренко срочно отвезли в больницу 15:10История о любви и вере: премьера музыкальной мистерии "Княгиня Ольга" 14:52Ходченкова появилась в трейлере фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" 14:39Вечная память: что случилось с могилой похороненной в России жены Леонтьева 13:04Умерла звезда сериала "Друзья" Тери Гарр 13:01Для снижения стресса: психолог советует трансляции из Московского зоопарка 12:40ТЕСТ: впоминаем культовые фильмы с Людмилой Гурченко по профессиям ее героинь 11:37Пугачева резко отреагировала на слухи о разводе с Галкиным* 11:06ТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе 10:26Куда сходить в Москве: афиша c 31 октября по 9 ноября 06:04Каша в мультиварке: этот рецепт сделает ваш день и избавит от лишних хлопот 03:10Почему Кейт Миддлтон перестала носить свое помолвочное кольцо 00:12Ивану Янковскому – 34: что смотреть с актером в первую очередь 17:46Тест по кулинарии и географии: из какой страны этот десерт? 15:42Тест: угадай любимый советский фильм по кадру с преподавателем 14:45Какие фильмы россияне чаще всего смотрели в прошлом месяце 13:24Достанется стране: замок жены иноагента Пугачевой оказалось невозможно продать даже за копейки 13:14Как малайский медвежонок провел первый день в Московском зоопарке 12:41Льющая реки слез из-за разборок с бывшим мужем Муцениеце разделась на сцене 12:14Адвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери 11:24ТЕСТ: угадайте любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там песни 11:02"Почему нельзя достойно держать удар?": неузнаваемая Глюкоза разгневала россиян 10:50"Хотите, чтобы я сказала прямо?": дочь выплеснула всю правду о конфликтах с Майдановым 06:43Панкейки с яблочным конфитюром: простой рецепт идеального завтрака для детей и взрослых 03:14Как выбрать первую машину: 5 советов для девушки 00:17Водонаева вступилась за Муцениеце в ее разборках с Прилучным из-за детей 18:29В Магнитогорске запущена установка по утилизации биогаза на Левобережной городской свалке 18:05Тест: угадайте возраст звезды советского кино по фото 17:56В Москве подвели итоги первого цикла Экологического акселератора 17:12Тест на знание русского народного искусства: угадайте традиционные узоры по фото 16:42Тест для любителей кино СССР: по каким книгам сняли эти фильмы? 14:25Шнуров сразу после развода с женой прибрал к рукам известную молодую певицу 14:01Анджелина Джоли появилась в образе оперной дивы в новом трейлере байопика "Мария" 12:16Актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский погиб в ДТП: чем запомнился российский артист 10:51Филипп Киркоров рассказал про самые большие бриллианты в его сокровищнице 10:4775-летняя Поргина откровенно рассказала об ожидании встречи с Караченцовым 10:2089-летний отец Агутина раскрыл простой секрет своего активного долголетия 06:44Сэндвич Капрезе: простой рецепт сытного бутерброда на каждый день 03:14Как живет семья Мэттью Перри через год после смерти звезды сериала "Друзья" 00:09Хоакин Феникс отмечает 50-летие: лучшие роли одного из ярчайших актеров поколения 21:47"Поклонники ждут": фаворитка Пугачевой объявила дату возвращения на сцену 16:47Съемки комедии "Старый орел" с Деревянко и Михалковой стартовали в Северной Осетии 14:22Кайли Дженнер откровенно рассказала о родах и материнстве в раннем возрасте 12:03Тест для киноманов: из какого советского фильма эти подростки? 10:1780 лет назад родился Николай Караченцов: самые яркие роли российского и советского актера 06:34Омлет по-мексикански с колбасками и томатами: этот яркий рецепт задаст настроение утром 03:49Дана Борисова одобрила увлечение дочери-подростка пластическими процедурами
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Янковский высказался о внезапном переносе сериала "Преступление и наказание" на неизвестную дату

Янковский высказался о внезапном переносе сериала "Преступление и наказание" на неизвестную дату
76

22 октября в кинотеатре "Художественный" состоялась долгожданная премьера сериала "Преступление и наказание". Зрители с нетерпением ждали, когда первые серии появятся на платформе "Кинопоиск" 26 октября.

Однако, как оказалось, показ не состоялся, и надежды поклонников на просмотр в среду, 29-го числа, также не оправдались. Причиной задержки, как сообщает "Кинопоиск", стали технические проблемы. По слухам, одной из причин могли стать слишком жесткие сцены с участием Ивана Янковского. Однако официального подтверждения этой информации от онлайн-кинотеатра не поступило.

В своем обращении к зрителям платформа сообщила: "С субботы вы наблюдаете за марафоном переносов нашего нового сериала по Достоевскому. Мы переносим, но не отменяем старт „Преступления и наказания“. Дату назовем позже. Есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали". Команда "Кинопоиска" выразила благодарность зрителям за понимание и терпение, а также отметила важность работы всей съемочной группы.

30 октября, в свой день рождения, Иван Янковский прокомментировал ситуацию. Он призвал поклонников верить в лучшее и добавил: "Не переживайте, все как-то решится. Жизнь — это путешествие, а не пункт назначения". Актеру исполнилось 34 года, и он с оптимизмом смотрит в будущее.

Янковский исполнил главную роль Родиона Раскольникова в сериале режиссера Владимира Мирзоева. По его признанию, процесс перевоплощения в сложного персонажа оказался непростым. "Во время съемок я постоянно находился в напряжении. Я специально создавал себе стрессовые ситуации и пил много эспрессо, чтобы поддерживать нужное состояние", — делился актер. Он также искал вдохновение в искусстве и литературе, и его выбор пал на Эдварда Мунка, чьи картины помогли ему глубже понять внутренний мир Достоевского.

Шоу-бизнес в Telegram

31 октября 2024, 03:31
Иван Янковский. Фото: соцсети
StarHit✓ Надежный источник

По теме

Ивану Янковскому – 34: что смотреть с актером в первую очередь

Умерла звезда сериала "Друзья" Тери Гарр

Умерла звезда сериала "Друзья" Тери Гарр
Сегодня мир кино понес утрату. В Лос-Анджелесе скончалась известная актриса Тери Гарр, которой было 79 лет. Сегодня мир кино понес утрату: в Лос-Анджелесе скончалась известная актриса Тери Гарр.

Льющая реки слез из-за разборок с бывшим мужем Муцениеце разделась на сцене

Льющая реки слез из-за разборок с бывшим мужем Муцениеце разделась на сцене
Агата Муцениеце переживает непростые времена. Днем она плачет по своему сыну Тимофею, который сейчас живет с Павлом Прилучным, а ночью выступает на сцене. Противостояние между бывшими супругами становится все более напряженным, и вопрос опеки над детьми стоит на первом месте.

Актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский погиб в ДТП: чем запомнился российский артист

Актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский погиб в ДТП: чем запомнился российский артист
Актер Максим Шпаковский трагически ушел из жизни 25 октября в результате ДТП. Артист оставил после себя яркий след в мире театра и кино. Шпаковский успел запомниться зрителям благодаря своим талантливым ролям и преданности искусству.

Как живет семья Мэттью Перри через год после смерти звезды сериала "Друзья"

Как живет семья Мэттью Перри через год после смерти звезды сериала "Друзья"
Семья Мэттью Перри, звезды культового сериала "Друзья", впервые дала интервью спустя год после его трагической смерти. В этом разговоре сестра Кейтлин и отчим Кит Моррисон поделились своими чувствами и тем, как они справляются с утратой. Они отметили, что последние месяцы были полны горя и слез, но теперь они постепенно учатся жить без него.

5 убедительных причин смотреть сериал “Гусар” с Гариком Харламовым

5 убедительных причин смотреть сериал “Гусар” с Гариком Харламовым
28 октября на телеканале ТНТ состоится долгожданная премьера второго сезона сериала "Гусар". Гарик Харламов вновь предстанет в роли Григория Рыльского. Этот персонаж помогает современной семье Журавлевых, сыгранной Катериной Ковальчук и Павлом Рассомахиным, решать их проблемы и возвращаться к вечным ценностям.

Выбор читателей

30/10СрдТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе 29/10ВтрДостанется стране: замок жены иноагента Пугачевой оказалось невозможно продать даже за копейки 30/10СрдВечная память: что случилось с могилой похороненной в России жены Леонтьева 29/10ВтрТест по кулинарии и географии: из какой страны этот десерт? 29/10ВтрАдвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери 30/10СрдПочему Кейт Миддлтон перестала носить свое помолвочное кольцо