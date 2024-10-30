Тест: насколько хорошо вы знаете историю моды?

Пугачева резко отреагировала на слухи о разводе с Галкиным*

Алла Пугачева и Максим Галкин* оказались в центре внимания после появления в прессе слухов о возможном крахе их брака. Переезд на Кипр, кажется, не пошел на пользу их отношениям, и это вызвало множество спекуляций среди поклонников и недоброжелателей. Несмотря на то что пара старается сохранять позитивный имидж, многие задаются вопросом, действительно ли их многолетние отношения подверглись испытанию из-за внешних обстоятельств.