Салат с баклажанами и хумусом: яркий рецепт в ближневосточном стиле

Ингредиенты на 2 порции:
• Средний баклажан — 1 шт.
• Хумус с кедровыми орешками — 100 г
• Помидоры черри — 100 г
• Кейл (или салатная смесь) — 30 г
• Оливковое масло — по вкусу
• Лимонный сок — 1 ст. ложка
• Соль — по вкусу
Приготовление:
Шаг 1:
Начните с подготовки баклажана. Нарежьте его кружочками толщиной около 0,5 см. Посолите их и сложите стопкой, оставив на 15 минут. Это позволит убрать горечь и лишнюю влагу. После этого слейте выделившийся сок, слегка отожмите кружочки и обжарьте их на разогретом оливковом масле до золотистой корочки. Если хотите более легкий вариант, запеките баклажаны в духовке под грилем. После приготовления дайте им немного остыть.
Шаг 2:
Пока баклажаны остывают, займитесь остальными ингредиентами. Тщательно промойте помидоры черри и обсушите их. Кейл нарвите на небольшие кусочки, а помидоры разрежьте пополам. В глубокой миске смешайте баклажаны, кейл и помидоры. Заправьте все лимонным соком и при необходимости добавьте немного соли для вкуса.
Шаг 3:
Готовый салат выложите на тарелку. Используя чайную ложку, аккуратно разложите хумус сверху. Этот кремовый соус добавит блюду особую текстуру и вкус. Подавайте салат сразу же, наслаждаясь его свежестью и яркими оттенками.
Пищевая ценность (на 100 г):
• Калории: 81 kcal
• Белки: 2 г
• Жиры: 6 г
• Углеводы: 7 г
• Насыщенные жиры: 3 г
• Пищевые волокна: 0 г
• Добавленный сахар: 0 г
Этот салат отлично подойдет как для легкого обеда, так и для ужина. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу. Приятного аппетита!