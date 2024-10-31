Салат с баклажанами и хумусом: яркий рецепт в ближневосточном стиле

Этот яркий салат в ближневосточном стиле станет настоящей находкой для любителей баклажанов. Он не только радует глаз, но и обладает насыщенным вкусом, который идеально сочетается с хумусом.

Ингредиенты на 2 порции:

• Средний баклажан — 1 шт.

• Хумус с кедровыми орешками — 100 г

• Помидоры черри — 100 г

• Кейл (или салатная смесь) — 30 г

• Оливковое масло — по вкусу

• Лимонный сок — 1 ст. ложка

• Соль — по вкусу

Приготовление:

Шаг 1:

Начните с подготовки баклажана. Нарежьте его кружочками толщиной около 0,5 см. Посолите их и сложите стопкой, оставив на 15 минут. Это позволит убрать горечь и лишнюю влагу. После этого слейте выделившийся сок, слегка отожмите кружочки и обжарьте их на разогретом оливковом масле до золотистой корочки. Если хотите более легкий вариант, запеките баклажаны в духовке под грилем. После приготовления дайте им немного остыть.

Шаг 2:

Пока баклажаны остывают, займитесь остальными ингредиентами. Тщательно промойте помидоры черри и обсушите их. Кейл нарвите на небольшие кусочки, а помидоры разрежьте пополам. В глубокой миске смешайте баклажаны, кейл и помидоры. Заправьте все лимонным соком и при необходимости добавьте немного соли для вкуса.

Шаг 3:

Готовый салат выложите на тарелку. Используя чайную ложку, аккуратно разложите хумус сверху. Этот кремовый соус добавит блюду особую текстуру и вкус. Подавайте салат сразу же, наслаждаясь его свежестью и яркими оттенками.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 81 kcal

• Белки: 2 г

• Жиры: 6 г

• Углеводы: 7 г

• Насыщенные жиры: 3 г

• Пищевые волокна: 0 г

• Добавленный сахар: 0 г

Этот салат отлично подойдет как для легкого обеда, так и для ужина. Его можно подавать как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к мясу. Приятного аппетита!