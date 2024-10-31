Вы могли пропустить эти недооцененные фильмы с Меган Маркл: 5 ярких ролей герцогини

Поргина ждет встречи с Караченцовым Тесты Киркоров рассказал о своих самых больших бриллиантах Игры Сонник

Топ новостей недели

ТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картинТЕСТ про советское кино: угадайте откуда цитата и вспомните подробности любимых картин Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"?Тест: насколько хорошо вы знаете советский фильм о молодежи "Маленькая Вера"? ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце"ТЕСТ для знатоков фильма "Собачье сердце" Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?Тест: знаете ли вы названия специфической кухонной утвари?

Лента новостей

Среда 30 октября

00:11Вы могли пропустить эти недооцененные фильмы с Меган Маркл: 5 ярких ролей герцогини 17:48Тест: насколько хорошо вы знаете историю моды? 15:21Получившего серьезную травму сына Тодоренко срочно отвезли в больницу 15:10История о любви и вере: премьера музыкальной мистерии "Княгиня Ольга" 14:52Ходченкова появилась в трейлере фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича" 14:39Вечная память: что случилось с могилой похороненной в России жены Леонтьева 13:04Умерла звезда сериала "Друзья" Тери Гарр 13:01Для снижения стресса: психолог советует трансляции из Московского зоопарка 12:40ТЕСТ: впоминаем культовые фильмы с Людмилой Гурченко по профессиям ее героинь 11:37Пугачева резко отреагировала на слухи о разводе с Галкиным* 11:06ТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе 10:26Куда сходить в Москве: афиша c 31 октября по 9 ноября 06:04Каша в мультиварке: этот рецепт сделает ваш день и избавит от лишних хлопот 03:10Почему Кейт Миддлтон перестала носить свое помолвочное кольцо 00:12Ивану Янковскому – 34: что смотреть с актером в первую очередь 17:46Тест по кулинарии и географии: из какой страны этот десерт? 15:42Тест: угадай любимый советский фильм по кадру с преподавателем 14:45Какие фильмы россияне чаще всего смотрели в прошлом месяце 13:24Достанется стране: замок жены иноагента Пугачевой оказалось невозможно продать даже за копейки 13:14Как малайский медвежонок провел первый день в Московском зоопарке 12:41Льющая реки слез из-за разборок с бывшим мужем Муцениеце разделась на сцене 12:14Адвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери 11:24ТЕСТ: угадайте любимые советские кинофильмы по строфам из звучащих там песни 11:02"Почему нельзя достойно держать удар?": неузнаваемая Глюкоза разгневала россиян 10:50"Хотите, чтобы я сказала прямо?": дочь выплеснула всю правду о конфликтах с Майдановым 06:43Панкейки с яблочным конфитюром: простой рецепт идеального завтрака для детей и взрослых 03:14Как выбрать первую машину: 5 советов для девушки 00:17Водонаева вступилась за Муцениеце в ее разборках с Прилучным из-за детей 18:29В Магнитогорске запущена установка по утилизации биогаза на Левобережной городской свалке 18:05Тест: угадайте возраст звезды советского кино по фото 17:56В Москве подвели итоги первого цикла Экологического акселератора 17:12Тест на знание русского народного искусства: угадайте традиционные узоры по фото 16:42Тест для любителей кино СССР: по каким книгам сняли эти фильмы? 14:25Шнуров сразу после развода с женой прибрал к рукам известную молодую певицу 14:01Анджелина Джоли появилась в образе оперной дивы в новом трейлере байопика "Мария" 12:16Актер из сериала "Сваты" Максим Шпаковский погиб в ДТП: чем запомнился российский артист 10:51Филипп Киркоров рассказал про самые большие бриллианты в его сокровищнице 10:4775-летняя Поргина откровенно рассказала об ожидании встречи с Караченцовым 10:2089-летний отец Агутина раскрыл простой секрет своего активного долголетия 06:44Сэндвич Капрезе: простой рецепт сытного бутерброда на каждый день 03:14Как живет семья Мэттью Перри через год после смерти звезды сериала "Друзья" 00:09Хоакин Феникс отмечает 50-летие: лучшие роли одного из ярчайших актеров поколения 21:47"Поклонники ждут": фаворитка Пугачевой объявила дату возвращения на сцену 16:47Съемки комедии "Старый орел" с Деревянко и Михалковой стартовали в Северной Осетии 14:22Кайли Дженнер откровенно рассказала о родах и материнстве в раннем возрасте 12:03Тест для киноманов: из какого советского фильма эти подростки? 10:1780 лет назад родился Николай Караченцов: самые яркие роли российского и советского актера 06:34Омлет по-мексикански с колбасками и томатами: этот яркий рецепт задаст настроение утром 03:49Дана Борисова одобрила увлечение дочери-подростка пластическими процедурами 00:07На Алсу возложили ответственностью судить бывшую заключенную
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Вы могли пропустить эти недооцененные фильмы с Меган Маркл: 5 ярких ролей герцогини

Вы могли пропустить эти недооцененные фильмы с Меган Маркл: 5 ярких ролей герцогини
159

Актерское наследие Меган Маркл остается важной частью ее биографии. Прежде чем занять свое место в королевской семье, она успешно развивала карьеру в кино и телевидении.

Хотя ее наиболее известной работой считается роль Рейчел Зейн в популярном сериале "Костюмы", ее фильмография включает множество интересных проектов, охватывающих разнообразные жанры. От романтических комедий до криминальных драм — Меган продемонстрировала свой талант и разнообразные способности. Сегодня вспомним самые яркие роли знаменитости.

1. "Несносные боссы"

В этой комедии 2011 года, где собрались звёзды, такие как Дженнифер Энистон и Джейсон Судейкис, Меган исполнила небольшую, но запоминающуюся роль. Она сыграла Джейми, сотрудницу FedEx, которая случайно взаимодействует с главным героем, флиртуя с ним. Хотя ее появление в фильме краткое, оно тем не менее добавляет динамичности к общей истории и демонстрирует ее умение создавать яркие образы.

2. "Случайные встречи"

Меган Маркл снялась в романтической комедии "Случайные встречи", выпущенной в 2013 году. В этом фильме она исполнила роль Минди, подруги главной героини Лоры, которая сталкивается с трудностями в своей карьере как актриса. Лора встречает сценариста Кевина, что приводит к милой романтической линии, придающей фильму особый шарм. Эта работа показала, что Меган способна привнести в свои роли искренность и очарование.

3. "Когда летят искры"

Этот фильм стал сценой для исполнения Меган роли Эми Петерсон, молодой журналистки, возвращающейся в родной город на празднование Четвертого июля. Задача Эми состоит в том, чтобы написать статью о бизнесе фейерверков ее родителей. По мере развития сюжета она пересматривает свои чувства к своему бывшему парню, что добавляет элемент драмы и романтики. Эта лента демонстрирует ее способность играть в более легких и жизнерадостных проектах.

4. "Как найти мужа"

В еще одной романтической комедии Меган сыграла Кассандру, женщину, разочарованную своей личной жизнью. Решив обратиться за советом к эксперту по знакомствам, она начинает изменять свою личность в поисках любви. В конечном итоге ей приходится выбирать между двумя мужчинами, что делает ее историю интересной и многослойной. Эта роль позволила Меган показать свою комедийную сторону и умение передавать эмоции.

5. "Антисоциальный"

В криминальном фильме 2015 года, находящемся на стыке двух культур, Меган снялась в роли Кирстен, модели, оказывающейся в центре событий, связанных с семейными конфликтами и преступностью. Этот фильм стал последним проектом для Меган до ее замужества с принцем Гарри и рассказывает историю о борьбе двух братьев на фоне криминальных переплетений. Эта работа позволила актрисе продемонстрировать свою способность справляться с серьёзными драматическими ролями.

Шоу-бизнес в Telegram

31 октября 2024, 00:11
Меган Маркл. Кадр: YouTube
Дни.ру ✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

По теме

Переезд Меган Маркл и принца Гарри вызвал волну возмущения местных жителей
Меган Маркл

Меган Маркл актриса

Ходченкова появилась в трейлере фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича"

Ходченкова появилась в трейлере фильма "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича"
В новогодние праздники 2025 года зрителей ждет долгожданная премьера семейного фэнтези "Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича". Работа создана по мотивам знаменитой сказки Александра Волкова. Фильм обещает стать настоящим подарком для детей и их родителей, в нем снялись такие звезды, как Юрий Колокольников и Светлана Ходченкова, а главную роль Элли исполнила юная актриса Екатерина Червова.

ТЕСТ: впоминаем культовые фильмы с Людмилой Гурченко по профессиям ее героинь

ТЕСТ: впоминаем культовые фильмы с Людмилой Гурченко по профессиям ее героинь
Людмила Гурченко снималась в кино с 1956 года. Это были главные и эпизодические роли, но всегда яркие, острохарактерные, запоминающиеся. Давайте вспомним некоторые из работ актрисы по профессиям ее героинь. 1 .

ТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе

ТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе
Эльдар Рязанов снял в качестве режиссера три десятка фильмов, большинство из которых составляют "золотой фонд" отечественного кино. Давайте вспомним его картины по звучащим там цитатам! 1.

Ивану Янковскому – 34: что смотреть с актером в первую очередь

Ивану Янковскому – 34: что смотреть с актером в первую очередь
Иван Янковский – талантливый актер, который сегодня отмечает свое 34-летие. Он является представителем известной актерской династии. Иван — внук народного артиста СССР Олега Янковского, сын актера и режиссера Филиппа Янковского и актрисы Оксаны Фандеры.

Тест: угадай любимый советский фильм по кадру с преподавателем

Тест: угадай любимый советский фильм по кадру с преподавателем
Профессия учителя всегда была в центре внимания кинематографистов, и в СССР было снято немало фильмов, посвященных педагогам и их жизни. Эти картины отражали не только трудности и радости профессии, но и важность образования в обществе. Эти картины отражали не только трудности и радости профессии, но и важность образования в обществе.

Выбор читателей

30/10СрдТЕСТ: угадайте любимый фильм Эльдара Рязанова по одной фразе 29/10ВтрДостанется стране: замок жены иноагента Пугачевой оказалось невозможно продать даже за копейки 30/10СрдВечная память: что случилось с могилой похороненной в России жены Леонтьева 29/10ВтрТест по кулинарии и географии: из какой страны этот десерт? 29/10ВтрАдвокат рассказала об отношении Успенской к скандальным заявлениям и выходкам дочери 30/10СрдПочему Кейт Миддлтон перестала носить свое помолвочное кольцо