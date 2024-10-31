"Так сложилось": Жасмин рассказала о смене фамилии

Журнал MODA topical и Abakumov clinic провели в Москве 16-ю ежегодную звездную премию Topical Style Awards 2024. В банкетном зале "Триумф" были названы имена самых стильных и успешных звезд шоу-бизнеса! Среди них оказалась и певица Жасмин. Она получила награду как "Самая стильная музыкальная ведущая".



От рождения певица носила фамилию Монахимова. В первом браке стала Семендуевой. А сегодня она – Шор. Но легко ли было артистке каждый раз придумывать новую подпись на документах и не путаться?

"Я всегда подписывалась в документах как "Сара Львовна", – призналась исполнительница корреспонденту "Дни.ру". – Ставили просто две буквы: "С. Л". Просто я была умной девочкой и с детства понимала, что выйду замуж, буду артисткой. Поэтому фамилию целиком никогда не писала. Только буквы "М", "С" или потом "Ш", если надо было написать Ф.И.О целиком".

Рассказала певица и про появление своего звучного эстрадного псевдонима. "Если я даю автограф как певица, то пишу JASMINE на латинице, почему-то так сложилось, – улыбается певица. – Придумал же мне имя для сцены Владимир Матецкий (композитор и продюсер – Прим. ред.). И как только мы решили, что я буду выступать под именем "Жасмин", я сразу придумала свой автограф на английском языке".

Открыла Сара Львовна и еще одну тайну: "Мама хотела меня назвать Снежаной. Это был бы ужас! Слава Богу, что не случилось!"

А как певицу зовут домашние и родные? "По-разному, я откликаюсь на все имена, – смеется звезда. – Если поначалу на "Жасмин" я не отзывалась, то теперь реагирую и на "Жасмин", и на "Сара", но, в первую очередь на "Мама", как зовут меня сын и невестка".