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Среда 30 октября

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Умерла звезда сериала "Друзья" Тери Гарр

Умерла звезда сериала "Друзья" Тери Гарр
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Сегодня мир кино понес утрату. В Лос-Анджелесе скончалась известная актриса Тери Гарр, которой было 79 лет.

Сегодня мир кино понес утрату: в Лос-Анджелесе скончалась известная актриса Тери Гарр. Ей было 79 лет. Как сообщает New York Post, информация о смерти поступила от агента актрисы Хайди Шеффер.

Тери Гарр оставила яркий след в истории кино, благодаря своим запоминающимся ролям и уникальному стилю исполнения. Актриса была известна благодаря фильмам "Молодой Франкенштейн" и "Тутси", где сыграла вместе с Дастином Хоффманом. За свою роль во втором фильме она была номинирована на премию "Оскар", что стало значительным достижением в ее карьере. В своих мемуарах, опубликованных в 2005 году, Гарр делилась гордостью от этой номинации, отмечая, что Академия признала ее талант и существование.

К сожалению, с 1999 года Тери боролась с рассеянным склерозом, а также сталкивалась с другими проблемами со здоровьем в последние годы своей жизни. Несмотря на трудности, она продолжала вдохновлять многих своим творчеством и жизненным примером.

На телевидении Гарр также оставила заметный след, сыграв Фиби Эббот — биологическую мать Фиби Буфе (Лиза Кудроу) — в популярном сериале "Друзья". Лиза Кудроу поделилась своими воспоминаниями о Тери, назвав ее «гением комедии» и отметив, как сильно она повлияла на многих коллег по цеху. Кудроу выразила благодарность за возможность работать с такой талантливой актрисой.

Тери Гарр родилась 11 декабря 1944 года в Лейквуде, штат Огайо. В юности она переехала в Лос-Анджелес, а затем в Нью-Йорк, чтобы осуществить свою мечту о карьере актрисы. Ее первое появление на экране состоялось в проектах Элвиса Пресли в 1960-х годах. С 2011 года Гарр прекратила сниматься, однако ее наследие продолжает жить в сердцах поклонников.

Актриса ушла из жизни в окружении своих близких — у нее осталась 30-летняя дочь Молли О'Нил и шестилетний внук Тайрин. Тери Гарр навсегда останется в памяти зрителей как выдающаяся комедийная актриса, чей вклад в искусство будет высоко оцениваться еще долгие годы.

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30 октября 2024, 13:04
Тери Гарр. Кадр из фильма "Скачи во весь опор!" (1989)
New York Post✓ Надежный источник

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