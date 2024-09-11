"Вышла из декрета": Погребняк вернулась к работе сразу после выписки из роддома

Мария Погребняк продемонстрировала подписчикам свою стройную фигуру.

Несколько дней назад Мария Погребняк стала мамой в четвертый раз. На выписке из родильного дома она раскрыла пол и имя ребенка. Несмотря на то, что многие поклонники пророчили многодетной маме дочь, она стала родительницей еще одного сына. Назвали младенца Владимиром.

Сейчас блогер уже вернулась домой и тут же продемонстрировала подписчикам, что не намерена сидеть в декрете. Да и со следующим ребенком задерживаться не планирует. Опубликовав видео, на котором стройная и подтянутая Мария стоит рядом с коляской, она написала, что теперь можно идти за дочкой.

"Вышла из декрета на 5 сутки после родов", – добавила блогер.

Поклонники разделились на два лагеря. Одни наперебой принялись восхищаться стройной фигурой Погребняк. Другие осудили за то, что не хочет сидеть с ребенком и сразу же после выписки из роддома вернулась к работе, а ведь малышу так необходимо внимание мамы и грудное молоко. По словам Марии, с ребенком первое время ей будет помогать мама. Поскольку сурового рабочего графика у блогера нет, она уверена, что найдет достаточно времени для своего новорожденного младенца.

Напомним, Мария Погребняк в конце августа вышла замуж за отца Владимира. Он сделал ей предложение еще в мае, примерно тогда же стало известно о беременности знаменитости. Она не раскрывала пол до самых родов, интригуя подписчиков. Однако имя будущего младенца Мария не стала скрывать. Девочку она планировала назвать Россияна, а мальчика Владимир.