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Вторник 6 августа

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"Прости, милый": Жасмин рассказала мужу правду про дочь

"Прости, милый": Жасмин рассказала мужу правду про дочь
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Певица Жасмин заговорила о генах наследницы.

Жасмин является матерью троих детей. У певицы есть сын от первого брака, а также еще один сын и дочь – от второго. Старший наследник, Михаил, скоро отметит 27-летие, а младшему, Мирону, в этом году исполнилось восемь лет. Дочери артистки, Маргарите, уже 12. По словам певицы, ее средний ребенок демонстрирует таланты, которыми можно гордиться.

В недавней публикации в популярной соцсети Жасмин рассказала мужу и поклонникам правду про дочь. Как выяснилось, Рита не только увлечена музыкой, но и приобретает навыки медика, кем является певица по образованию. То есть девочка становится очень похожей на мать, хотя многие считают, что гены отца берут верх. "Прости, милый", – обратилась артистка к супругу.

Жасмин вспомнила, как на днях Маргарита оказала ей помощь после ожога медузы. Девочка посоветовала матери приложить к пораженному месту лимон. А после Рита стала обрабатывать шрам специальной мазью. "Мамин докторенок", – похвасталась исполнительница хита "Головоломка".

Напомним, в этом году старший сын Жасмин женился. Это событие стало одним из самых счастливых в жизни артистки. В связи с этим она преподнесла молодоженам щедрый подарок. Подробнее об этом рассказывали "Дни.ру".

Телеграм канал

6 августа 2024, 19:54
Певица Жасмин. Фото: Евгений Елисеев / Дни.ру
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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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