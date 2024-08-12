Обманутая мужем Алсу нуждается в деньгах

Появились новые подробности о разводе Алсу.

Уже третий месяц вся страна наблюдает за бракоразводным процессом Алсу и ее пока еще мужа Яна Абрамова. Певица, видимо, настроена очень серьезно. В начале августа от нее поступил еще один иск с прошением о снятии ареста с недвижимости и других спорных активов супругов с целью оставить их неприкосновенными до конца дела о разводе, сообщают СМИ.

Ведь не так давно прошел слух, что исполнительница хита "Мой сон" не может попасть в свою квартиру в элитном жилищном комплексе "Триумф". Тогда адвокат ее супруга Александр Добровинский опроверг данную информацию.

Кроме того, Алсу также сразу решила подать иск о разделе имущества. Видимо, не надеясь на совесть Абрамова, который предложил ей в качестве отступных активы на 2,5 млрд рублей. Заседание суда пройдет в конце августа, и как говорят, скорее всего, пару разведут. Алсу не намерена сохранять семью.

Однако на фоне развода певицы практически вернула себе былую популярность. Она все чаще появляется на светских мероприятиях и выступает на частных концертах, чего почти не случалось за все время брака с Абрамовым. Спрос на песни Алсу вырос, впрочем, как и их стоимость. На фоне развода исполнительница резко подняла гонорары. Несмотря на это, уже бронируются даты на осень и зиму. Также она планирует выпустить новую песню и ждет всех поклонников на сольный концерт осенью.

Фанаты певицы связывают это с нехваткой денег на фоне развода, ведь до этого Алсу появлялась, разве что, на крупных съемках. Из-за этого многие сделали вывод, что сейчас исполнительница нуждается в деньгах.

"Подняла гонорар. Мало денег?", "Пиар на разводе", – написали поклонники в Сети.

Напомним, Алсу подала заявление на развод в конце мая. По слухам, причиной стала неверность ее супруга. Якобы обманутая мужем певица больше не смогла терпеть его адюльтеры и решила закончить эти отношения.