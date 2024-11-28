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Четверг 28 ноября

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В Сети разгорелся скандал из-за памятника Вячеславу Зайцеву: Не заслужил!

В Сети разгорелся скандал из-за памятника Вячеславу Зайцеву: Не заслужил!
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На могиле модельера Вячеслава Зайцева установили монумент.

Полтора года прошло с тех пор, как скончался Вячеслав Зайцев. Известный модельер нашел последнее пристанище на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково. Недавно там установили памятник кутюрье, вызвавший неоднозначную реакцию у его поклонников.
Раньше обсуждалась возможность похоронить Вячеслава Зайцева на одном из престижных кладбищ Москвы. Эту идею поддерживали многие знаменитые друзья модельера, включая Надежду Бабкину. Однако решение принял его единственный сын Егор, выбравший местом погребения Щелковский погост. Причиной выбора стал тот факт, что кладбище расположено недалеко от усадьбы, в которой долгое время жил Зайцев.
Недавно на могиле Зайцева появился памятник, однако он оказался довольно скромным: небольшая плита с именем, фамилией и датами жизни мастера, увенчанная каменным крестом. Поклонники остались недовольны таким решением, и в интернете разгорелся настоящий скандал.

"Слава такого не заслужил: он был человеком мирового уровня" —цитируют поклонников кутюрье СМИ.

В Сети считают, что такой талантливый человек, как Зайцев, заслуживает более величественного мемориала, тем более что при жизни его часто недооценивали.

Первоначально установка памятника была запланирована к годовщине смерти Зайцева, и этим проектом занимался его сын Егор. Однако завершить работу ему не удалось: летом текущего года его самого не стало. Могилу Егора, похороненного рядом с отцом, украшают аналогичный монумент.

Друзья и коллеги Вячеслава Зайцева также выражают недоумение по поводу скромности памятника. Давний партнер Зайцева Вадим Хусаинов отметил единство стиля памятников, однако он тоже предпочел бы видеть на могиле друга что-то более грандиозное.

Изначально предполагалось, что на могиле установят бюст Зайцева, именно так представлял себе памятник его сын Егор. Почему впоследствии проект изменился, остается неясным. Тем не менее стоит отметить, что могилы Вячеслава Зайцева и его сына всегда содержатся в идеальном порядке. Ухаживает за ними помощник модельера, который провел с ним последние годы его жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

28 ноября 2024, 18:38
Вячеслав Зайцев. Фото: Youtube / @posushestvutv
MKRU✓ Надежный источник

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Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
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