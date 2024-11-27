Кристину Асмус заклеймили разлучницей за роман с продюсером

Вдова Левкина объяснилась за "неправильную" скорбь Тесты Пугачева помогла не сойти с ума Киркорову Игры Сонник

Топ новостей недели

Если вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдноЕсли вы не ответите хотя бы на 9 из 10 вопросов по русскому языку, то вашему учителю будет стыдно Принц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир ЛевкинПринц из сказки: как выглядит в гробу бывший участник группы "На-На" Владимир Левкин Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Тест: только тот, кто жил в коммунальной квартире сможет ответить на все вопросы Прекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира ЛевкинаПрекрасная вдова улыбалась и пела у гроба Владимира Левкина

Лента новостей

Среда 27 ноября

21:29Кристину Асмус заклеймили разлучницей за роман с продюсером 19:40Филипп Киркоров может остаться без работы в Новый год 18:58Тест: продолжи знаменитую фразу из советского фильма 17:16Бузова поздравила с днем рождения любимого мужчину 16:21Необычный капрезе: рецепт знаменитого салата в новом исполнении – с баклажаном 16:05София Ротару пытается втюхать свою столичную квартиру российским коллегам 15:03В Москве вручили премию в области недвижимости URBAN 2024 14:47Куда сходить в Москве: афиша c 1 по 10 декабря 13:41Тест: угадайте культовый советский фильм по фото со съемочной площадки 13:40Волшебство новогодней Москвы: как столица превращается в зимнюю сказку 12:40"Живем в тяжелое время": Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы 12:03Обручальное кольцо? Внешний вид появившейся на публике Асмус вызвал много вопросов 10:52Московский зоопарк поделился видео знакомства малайского мишки с переноской 10:22"За стол и в постель – всегда вместе": Кормухина раскрыла секреты своего долгого брака 09:20Алсу решилась на крайне смелый шаг после громкого развода с Абрамовым 06:48Нежная сливочная паста с тыквой и шпинатом: идеальный рецепт для последних дней осени 03:07Юра Борисов сыграет в режиссерском дебюте актрисы Клавдии Коршуновой "Ваня" 00:26Подвергшая свою жизнь риску Боня похвасталась подаренными другом часами за 2 миллиона 21:45"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка 21:43Королева Камилла против Кейт Миддлтон: что известно о конфликте двух королевских особ 20:46Бородина приняла твердое решение после ссоры с молодым любовником 20:04ТЕСТ: вспомни из какого советского фильма эти персонажи 16:50После скандала в Ярославле Лолита требует присутствия медиков на концерте 16:33ТЕСТ: только фанат ответит на каверзные вопросы про фильм "Вокзал для двоих" 15:45Можно на диете: рецепт куриных котлет с гарниром из киноа и вареной брокколи 13:36Тест: угадайте советский фильм по маникюру героини 13:17Пугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову 12:59Шедевры Третьяковской галереи теперь можно увидеть в рамках проекта #ТретьяковкаНаВДНХ 12:09Москвичам рассказали о программе для детей в концертном зале "Зарядье" 11:37Улыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь 11:31ВДНХ создал уникальные условия для экспозиции шедевров Третьяковской галереи 11:04Дочь от прежнего брака съехалась с Сарухановым и его новой женой 10:20Андрей Воробьев: Мы должны знать специфику вопросов каждой семьи участников СВО и оказывать максимальную поддержку 10:13"Я родила в Сибири!": Бузова сделала неожиданное признание 09:28Якубович сорвался и ушел во время скандала на съемках шоу "Что было дальше?" 06:43Пельмени в горшочках в духовке: нетривиальный рецепт традиционного блюда 03:26Принц Уильям рассказал о необычном увлечении Кейт Миддлтон 00:34Лопес откровенно рассказала о трудностях работы с Аффлеком после их расставания 21:53Иноагент Галкин* публично прошелся по Пугачевой и ее семье 19:14Водонаева воззвала к Бородиной из-за ее романа с Сердюковым: Не выходи за него замуж! 17:26Тест: лишь образованный человек угадает значения этих фразеологизмов. Вы один из них? 16:39Необычный жюльен с креветками и сыром Дорблю: новый рецепт 16:22"Не думаю, что это был рак": дочь Левкина раскрыла истинную причину его смерти 16:07Тест для знатоков кино СССР: кого не было в этих советских фильмах? 14:30Тест: угадайте культовые фильмы СССР по кадру с бухгалтером 13:42 Московском зоопарке рассказали о жизни и привычках малайской медведицы 13:24Эксперт: Продовольственный рынок Москвы предлагает множество форматов торговли 12:43Стоянов подробно рассказал о старте съемок нового сезона сериала "Вампиры средней полосы" 11:37Отравление детей в московской школе не подтвердилось – Роспотребнадзор Москвы 11:09"На диетах не сижу": 61-летняя Вика Цыганова раскрыла простой секрет стройной фигуры
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Кристину Асмус заклеймили разлучницей за роман с продюсером

Кристину Асмус заклеймили разлучницей за роман с продюсером
165

Кристина Асмус впервые вышла в свет с новым избранником.

Кристина Асмус недавно посетила презентацию сериала "Первый номер". Ее сопровождал продюсер Илья Бурец. В кулуарах шоу-бизнеса сразу потекли слухи о том, что актриса начала отношения с женатым мужчиной, но позже выяснилось, что они оказались ложными – Илья уже официально разведен. Кристину Асмус заклеймили в Сети разлучницей, потому что согласно информации на сайте мировых судебных участков, брак продюсера был расторгнут всего девять дней назад.

Близкие Ильи утверждают, что развод произошел гораздо раньше, около полутора лет назад. Друзья пары подчеркивают, что их знакомство произошло в кинематографической среде, а отношения начались после того, как Илья стал свободным человеком.

Ранее Кристина около двух лет встречалась с Романом Евдокимовым, с которым они расстались в феврале после двух лет отношений. Актриса призналась, что бывший партнер проявлял к ней жестокость, граничащую с тиранией, и именно это стало причиной расставания.

Илья Бурец известен своей работой над такими проектами, как сериалы "Почка", "Золотое дно" и другими. У него есть 11-летняя дочь, которую он старается не афишировать в своих соцсетях. Кристина также воспитывает ребенка от предыдущего брака с Гариком Харламовым.

Шоу-бизнес в Telegram

27 ноября 2024, 21:29
Кристина Асмус. Фото: Youtube /@FAMETIMETV
Starhit✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Наставили рога: как российские артисты меняли жен на любовниц

Евгений Петросян. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Олег Табаков. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Гарик Харламов. Фото: Komsomolskaya Pravda Source: Global Look Press
Данила Козловский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Сергей Жигунов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press
Олег Газманов. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

По теме

Обручальное кольцо? Внешний вид появившейся на публике Асмус вызвал много вопросов

Асмус дала понять о появлении в ее жизни нового тайного мужчины
Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

Филипп Киркоров может остаться без работы в Новый год

Филипп Киркоров может остаться без работы в Новый год
Филиппа Киркорова не спешат звать на корпоративы. Филипп Киркоров не даром провозгласил себя поп-королем.

Бузова поздравила с днем рождения любимого мужчину

Бузова поздравила с днем рождения любимого мужчину
Ольга Бузова опубликовала видео с праздника. Ольга Бузова недавно сделала громкое заявление.

София Ротару пытается втюхать свою столичную квартиру российским коллегам

София Ротару пытается втюхать свою столичную квартиру российским коллегам
София Ротару получила в подарок от Юрия Лужкова квартиру в Москве. София Ротару давно завершила свою карьеру в России.

"Живем в тяжелое время": Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы

"Живем в тяжелое время": Долина рассказала о своем гонораре за новогодние корпоративы
Про декабрь артисты в шутку говорят, что месяц год кормит. Действительно, перед Новым годом всегда много корпоративов, которые хорошо оплачиваются. Многие звезды на волне интереса к себе даже увеличивают гонорары. О своем заработке рассказала и Лариса Долина. Корреспондент "Дни.ру" встретился с Народной артисткой на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Все цвета джаза" от Радио JAZZ. "В этот Новый год я работаю, – рассказала Долина.

Обручальное кольцо? Внешний вид появившейся на публике Асмус вызвал много вопросов

Обручальное кольцо? Внешний вид появившейся на публике Асмус вызвал много вопросов
Кристина Асмус вновь в центре внимания, и на этот раз не без причины. Актриса недавно поделилась радостной новостью о своей личной жизни, опубликовав в социальных сетях романтический пост, в котором рассказала о своем новом избраннике. "Когда он точно знает, что тебе нужно после смены.

Выбор читателей

26/11ВтрУлыбавшаяся и певшая у гроба Левкина красивая вдова объяснилась за "неправильную" скорбь 25/11ПндИноагент Галкин* публично прошелся по Пугачевой и ее семье 26/11ВтрПугачева помогла не сойти с ума пережившему тяжелейший удар Киркорову 26/11Втр"Не могла в это поверить": Валерия назвала пол будущего ребенка 26/11ВтрКоролева Камилла против Кейт Миддлтон: что известно о конфликте двух королевских особ 26/11ВтрЯкубович сорвался и ушел во время скандала на съемках шоу "Что было дальше?"