Бородина раскрыла всю правду о давней непримиримой вражде с Собчак

В мире шоу-бизнеса, где отношения между звездами часто становятся предметом обсуждений, Ксения Бородина открыто высказалась о своих взаимоотношениях с Ксенией Собчак. После недавнего примирения, которое произошло этой осенью, телеведущая не удержалась от сравнения их связи с отношениями сестер.

По словам Бородиной, несмотря на периодические конфликты, они с Собчак всегда находят общий язык. "Мы как старшая и младшая сестры, которые иногда друг друга ненавидят, — поделилась она в интервью. — Мы можем покусаться, но в конечном итоге остаемся родственниками, которых невозможно разлучить". Это заявление стало отражением их длительного и сложного общения, которое началось еще на съемках первых сезонов реалити-шоу "Дом-2".

Изначально отношения между Ксениями были далеки от идеальных. Бородина часто чувствовала себя в тени Собчак, которая в то время воспринималась как настоящая звезда проекта. Однако со временем их пути разошлись: Бородина осталась ведущей "Дома-2", а Собчак выбрала карьеру в журналистике и общественной деятельности. Несмотря на это, их судьбы продолжали пересекаться, и периодические конфликты становились неизбежными.

Ксения Бородина подчеркнула, что хотя они и бывают в ссоре, это не является чем-то критичным. "Конфликты возникают у всех, и мы не исключение. Но это часть нашей жизни", — отметила она. По ее мнению, их общий жизненный опыт и длительные отношения делают их связь прочной и неразрывной.

Интересно, что недавно Ксения Бородина также встретила своего бывшего мужа и его новую супругу на одном из светских мероприятий. Эта встреча также стала предметом обсуждения в СМИ, но сама Бородина предпочитает сосредоточиться на своих отношениях с Собчак.