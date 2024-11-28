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Четверг 28 ноября

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"Начиная от черной икры": Андреев из "Иванушек" впечатлен роскошной свадьбой Туриченко

"Начиная от черной икры": Андреев из "Иванушек" впечатлен роскошной свадьбой Туриченко
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Самый молодой участник группы "Иванушки International " Кирилл Туриченко женился! О том, что происходило на свадебной церемонии, какие гости и подарки были, корреспонденту "Дни.ру" рассказал коллега молодожена Кирилл Андреев.

41-летний Кирилл Туриченко женился на Дарье Тарасовой, с которой был знаком с 2016 года, а предложение сделал в 2021-м. Свадьбу же гуляли в подмосковной деревне Лапино.

"Присутствовали Николай Басков, Алсу, Игорь Матвиенко, Стас Костюшкин, – рассказал Андреев на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Все цвета джаза" от Радио JAZZ. – Свадьба получилась очень душевной, на нее приехало много друзей Кирилла из других стран".

Рассказал певец и про свадебный подарок другу и коллеге по легендарному музыкальному коллективу.

"Мы с женой выбрали два красивые комплекта постельного белья, – улыбается он. – Причем я взял самый большой, который только смог найти".

"Было классное шоу, были правильно подобранные цвета и продуманный в деталях – от салфеток до меню – стиль, были красивые приглашения, – рассказал Андреев про торжество у Туриченко. – Столы ломились – было все, что хочешь, начиная от черной икры и заканчивая огромным свадебным тортом. А после мероприятия каждому гостю вручили классный сюрприз – косметический набор и домашние тапочки".

Шоу-бизнес в Telegram

28 ноября 2024, 11:24
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Ходченкова и Барановская поздравили "Иванушку" с 34-летием

Многочисленных гостей встречали мимы и аккордеонист, наигрывавший французские песни, так как именинник выбрал для своего торжества эту стилистику.
Певца поздравил его продюсер Игорь Матвиенко.
Художник-шаржист молниеносно рисовал карандашом забавные портреты знаменитостей.
Коллега виновника торжества по группе "Иванушки" Кирилл Андреев.
Кирилл Туриченко и Игорь Матвиенко.
Рыжий "Иванушка" Андрей Григорьев-Аполлонов.
Фигуристка Анастасия Гребенкина.
Портрет от шаржиста достался и Кириллу Андрееву.
Красавица-жена Андрея Григорьева-Аполлонова Мария и Кирилл Туриченко совпали по цвету нарядов.
Кирилла Андреева на празднике сопровождала жена Лола.
В свое время Кирилл Туриченко пришел в группу "Иванушки" на замену выбывшему Олегу Яковлеву.
Именинник является самым молодым участником коллектива.
На праздник заглянул и звезда "Вечернего Урганта" Дмитрий Хрусталев.
Телеведущий щедро одарил исполнителя.
Звезда 90-х Шура удивил народ странным нарядом.
Обаятельный певец трогательно поздравил Кирилла.
Грустный Александр Стриженов пришел в караоке без жены и дочки.
Однако режиссер заметно повеселел в компании Рыжего "Иванушки".
На мероприятии выяснилось, что актриса Сабина Ахмедова прекрасно поет.
Загорелый Джиган тоже недавно вернулся с отдыха.
Солист группы "Инь-Ян" Артем Иванов.
Певец Коля Серга со спутницей.
Юлия Барановская выбрала обтягивающий ярко-красный костюм.
Новый бойзбенд продюсерского центра Игоря Матвиенко "Лови".
Сабина Ахмедова и Анастасия Гребенкина.
Леди в красном: Юлия Барановская и Мария Григорьева-Аполлонова.
Ради бывшей жены Андрея Аршавина именинник совершил настоящий подвиг. Он собственноручно нарезал десять(!) килограммов винегрета, который телеведущая оценила на высший балл.
Саша Савельева и Саша Попова из группы "Фабрика".
Андрей Григорьев-Аполлонов и Светлана Ходченкова.
Кирилл Андреев получал удовольствие от вечера.
Солистки "Фабрики" спели с именинником.
Юлия Барановская сняла на телефон, как замечательно поет Кирилл Туриченко.
Вечеринка завершилась выносом в зал огромного торта, выполненного в виде главной достопримечательности Парижа – Эйфелевой башни.
Башню счастливый Туриченко первым делом и надкусил.

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