Диетолог раскрыла главный секрет стройной фигуры 62-летней Андреевой

Телеведущая Екатерина Андреева продолжает удивлять своих поклонников своей стройной фигурой и молодым внешним видом. Многие задаются вопросом, как ей удается сохранять такую великолепную форму и выглядеть на 35 лет.

Диетолог-нутрициолог Кристина Пришвина раскрыла секреты, которые помогают Андреевой оставаться в отличной физической форме. По словам Пришвиной, Екатерина придерживается научно обоснованных принципов ухода за собой, что позволяет не только замедлить процессы старения, но и поддерживать общее здоровье.

Одним из ключевых аспектов ее режима является строгий распорядок сна. Она ложится спать не позже 22:00, что дает организму возможность полностью восстановиться. В это время вырабатывается мелатонин — гормон, который играет важную роль в поддержании молодости и здоровья.

Утро для Андреевой начинается со стакана теплой воды, что активирует обмен веществ и помогает организму проснуться. Она тщательно следит за уровнем гидратации, предпочитая чистую воду и избегая водопроводной, содержащей потенциально вредные вещества. Для нормального функционирования организма рекомендуется пить 30-40 мл воды на килограмм массы тела, что особенно важно с возрастом.

В питании Екатерина придерживается режима из 3-4 приемов пищи в день с минимальным количеством перекусов. Завтрак состоит из цельнозерновых каш с ягодами и орехами, что помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Ужин она старается завершить до 19:00, чтобы не перегружать пищеварительную систему перед сном. В рационе всегда присутствуют овощи, которые не только снижают калорийность, но и обогащают организм витаминами и минералами.

При необходимости телеведущая использует детокс-диеты, которые помогают очищать организм и активировать процессы аутофагии — обновления клеток. Она полностью исключила добавленные сахара из своего рациона, что позволяет избегать лишних калорий и поддерживать стабильный вес.

Физическая активность также занимает важное место в жизни Андреевой. Она регулярно занимается йогой, пилатесом и фитнесом, а также включает пешие прогулки в свой распорядок. Это не только поддерживает физическую форму, но и улучшает кровообращение и общее состояние здоровья.

В уходе за кожей Екатерина предпочитает минималистичный подход, используя натуральные средства. Регулярные посещения сауны и массажи помогают поддерживать упругость кожи. Дополнительные меры, такие как иглоукалывание и защита от солнечных лучей, способствуют замедлению старения кожи и сохранению ее здоровья.