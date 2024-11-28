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Запеченная в духовке кукуруза: элементарный рецпт с удивительным результатом

Запеченная в духовке кукуруза: элементарный рецпт с удивительным результатом
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Запеченная кукуруза – это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Молодая белая кукуруза обладает сладким и сочным вкусом, который раскрывается при запекании.

Вместо того чтобы варить ее, попробуйте запечь в духовке всего за 10-15 минут. С добавлением сливочного масла с чили и специями, вы получите невероятно нежное и ароматное угощение.

Ингредиенты на 4 порции:

• Молодая белая кукуруза — 4 початка

• Сливочное масло — 100 г

• Сладкий соус чили — 2 ст. л.

• Специи гарам масала — ½ ч. л.

• Соль — щепотка

Приготовление:

Шаг 1: За 20 минут до начала приготовления достаньте сливочное масло из холодильника, чтобы оно успело размягчиться. Положите его в миску и добавьте сладкий соус чили.

Шаг 2: Тщательно перемешайте масло с соусом и добавьте специи гарам масала. В результате у вас должна получиться однородная масса с ярким ароматом.

Шаг 3: Подготовьте противень, застелив его пергаментом. Выложите на него кукурузу, слегка отогнув листья початков. Обильно смажьте кукурузу приготовленным соусом со всех сторон. Если кукуруза не очень молодая, рекомендуется убрать листья и завернуть каждый початок в фольгу для лучшего запекания.

Шаг 4: Разогрейте духовку до 200 ℃ и запекайте молодую кукурузу в течение 10-15 минут. Если початки не очень молодые, запекайте их в фольге около 30-40 минут. Готовую кукурузу подавайте горячей, наслаждаясь ее сладким и насыщенным вкусом.

Пищевая ценность (на 100 г):

• Калории: 151 kcal

• Белки: 3 г

• Жиры: 9 г

• Углеводы: 18 г

• Насыщенные жиры: 2 г

• Пищевые волокна: 0 г

• Добавленный сахар: нет

Запеченная кукуруза станет отличным гарниром или самостоятельным блюдом на вашем столе. Это простое, но эффектное угощение порадует вас и ваших гостей своим вкусом и ароматом.

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28 ноября 2024, 06:18
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