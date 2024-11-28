Можно в пост: рецепт супа из чечевицы

Запеченная в духовке кукуруза: элементарный рецпт с удивительным результатом

Запеченная кукуруза – это не только вкусное, но и простое в приготовлении блюдо, которое станет настоящим украшением вашего стола. Молодая белая кукуруза обладает сладким и сочным вкусом, который раскрывается при запекании. Вместо того чтобы варить ее, попробуйте запечь в духовке всего за 10-15 минут.