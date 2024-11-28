Можно в пост: рецепт супа из чечевицы

Вот простой и вкусный рецепт супа из чечевицы.
Ингредиенты
- Чечевица красная или зеленая — 250 г
- Вода или овощной бульон — 1,5 л
- Картофель — 2 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидор — 1 шт. (по желанию)
- Чеснок — 2 зубчика
- Растительное масло — 2 ст.л.
- Соль, перец — по вкусу
- Лавровый лист — 1 шт.
- Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
- Специи (тимьян, паприка, куркума) — по вкусу
Приготовление
- Подготовка ингредиентов:
- Промойте чечевицу под холодной водой.
- Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите.
- Если используете помидор, очистите его от кожицы и нарежьте мелкими кусочками.
- Обжарка овощей:
- Нагрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне.
- Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте морковь и чеснок. Продолжайте обжаривать еще 2-3 минуты.
- Добавьте нарезанный помидор и специи (тимьян, паприку, куркуму). Перемешайте и тушите еще минуту.
- Добавление чечевицы и картофеля:
- Залейте овощи водой или бульоном, доведите до кипения.
- Добавьте промытую чечевицу и нарезанный картофель. Варите на среднем огне около 20-25 минут, пока чечевица и картофель не станут мягкими.
- Приправы и зелень:
- За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу.
- Перед подачей удалите лавровый лист и посыпьте суп свежей зеленью.
- Подача:
- Суп готов! Можно подавать горячим, украсив сметаной или йогуртом по желанию.