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Четверг 28 ноября

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Можно в пост: рецепт супа из чечевицы

Можно в пост: рецепт супа из чечевицы
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Вот простой и вкусный рецепт супа из чечевицы.

Ингредиенты

  • Чечевица красная или зеленая — 250 г
  • Вода или овощной бульон — 1,5 л
  • Картофель — 2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт. (по желанию)
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Растительное масло — 2 ст.л.
  • Соль, перец — по вкусу
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
  • Специи (тимьян, паприка, куркума) — по вкусу

Приготовление

  1. Подготовка ингредиентов:
    • Промойте чечевицу под холодной водой.
    • Очистите картофель, морковь и лук. Нарежьте картофель кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко порубите.
    • Если используете помидор, очистите его от кожицы и нарежьте мелкими кусочками.
  2. Обжарка овощей:
    • Нагрейте растительное масло в кастрюле на среднем огне.
    • Обжарьте лук до золотистого цвета, затем добавьте морковь и чеснок. Продолжайте обжаривать еще 2-3 минуты.
    • Добавьте нарезанный помидор и специи (тимьян, паприку, куркуму). Перемешайте и тушите еще минуту.
  3. Добавление чечевицы и картофеля:
    • Залейте овощи водой или бульоном, доведите до кипения.
    • Добавьте промытую чечевицу и нарезанный картофель. Варите на среднем огне около 20-25 минут, пока чечевица и картофель не станут мягкими.
  4. Приправы и зелень:
    • За 5 минут до окончания варки добавьте лавровый лист, посолите и поперчите по вкусу.
    • Перед подачей удалите лавровый лист и посыпьте суп свежей зеленью.
  5. Подача:
    • Суп готов! Можно подавать горячим, украсив сметаной или йогуртом по желанию.

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28 ноября 2024, 18:18
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Салат "Майский" по особому рецепту: соседи по даче выстроятся с тарелками

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