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Четверг 28 ноября

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Лариса Долина наконец-то озвучила реальную причину своего резкого похудения

Лариса Долина наконец-то озвучила реальную причину своего резкого похудения
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Фигуре Ларисе Долиной можно только позавидовать. В молодости она была "пышкой". но потом сдулась, и в 69 лет потрясает худобой. Что же на самом деле происходит с Народной артисткой?

В свое время балерина Майя Плисецкая всем мечтающим похудеть рекомендовала закрыть рот и не есть. Этому правилу уже много лет верна и Лариса Долина. В чем она призналась на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Все цвета джаза" от Радио JAZZ.

"Утром я пью стакан горячей воды с лимоном, а потом – кофе, – рассказала исполнительница. – В первой половине дня ем все, а после 14 часов – вообще ничего. Мне хочется, но есть все равно не буду".

Это один из видов популярного сегодня интервального голодания. Оно включает периоды питания и голода, за счет чего и удается достичь оптимальных результатов. При этом сама Лариса Александров уверяет, что якобы еще недостаточно похудела и надо бы, мол, еще килограмм сбросить. Причина серьезная!

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

"Я всегда говорю, что работа над собой – это тяжелый физический труд, – улыбается Лариса Долина. – А я – публичный человек, и поэтому просто обязана хорошо выглядеть. Тем более, сейчас начались новогодние съемки и надо влезть во все костюмы. Поэтому сейчас хочу сбросить еще килограмм, чтобы быть довольной собой окончательно".

Шоу-бизнес в Telegram

28 ноября 2024, 14:52
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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