Лариса Долина наконец-то озвучила реальную причину своего резкого похудения

Фигуре Ларисе Долиной можно только позавидовать. В молодости она была "пышкой". но потом сдулась, и в 69 лет потрясает худобой. Что же на самом деле происходит с Народной артисткой?

В свое время балерина Майя Плисецкая всем мечтающим похудеть рекомендовала закрыть рот и не есть. Этому правилу уже много лет верна и Лариса Долина. В чем она призналась на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Все цвета джаза" от Радио JAZZ.

"Утром я пью стакан горячей воды с лимоном, а потом – кофе, – рассказала исполнительница. – В первой половине дня ем все, а после 14 часов – вообще ничего. Мне хочется, но есть все равно не буду".

Это один из видов популярного сегодня интервального голодания. Оно включает периоды питания и голода, за счет чего и удается достичь оптимальных результатов. При этом сама Лариса Александров уверяет, что якобы еще недостаточно похудела и надо бы, мол, еще килограмм сбросить. Причина серьезная!

"Я всегда говорю, что работа над собой – это тяжелый физический труд, – улыбается Лариса Долина. – А я – публичный человек, и поэтому просто обязана хорошо выглядеть. Тем более, сейчас начались новогодние съемки и надо влезть во все костюмы. Поэтому сейчас хочу сбросить еще килограмм, чтобы быть довольной собой окончательно".