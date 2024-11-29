Резко поседевший Джигурда в очках и с тростью потряс народ своим видом

В Сети активно обсуждают кардинальное преображение Никиты Джигурды. 63-летний артист, известный своим эксцентричным стилем и яркими выходками, решил обновить свой имидж для участия в шоу "Прудько среди своих".

Джигурда представил новый образ, выбрав серый костюм в стиле денди, который дополнил белыми волосами, шейным платком, тростью и стильными очками. Сам Никита не скрывает своего восторга от нового облика:

"Я еще никогда не выглядел круче", — заявил он в интервью.

Пользователи социальных сетей уже успели сравнить его с такими знаковыми персонажами, как Дмитрий Менделеев и профессор Дамблдор из культовой серии фильмов о Гарри Поттере. Комментарии под фотографиями не заставили себя ждать: "Образ у короля супер", "Роскошная у Никиты борода", "Лучший его образ с 90-х" — такие отзывы активно появляются на страницах фанатов.

В рамках шоу Джигурда также поделился личными подробностями своей жизни, в частности, рассказал о разводе с фигуристкой Мариной Анисиной. Пара объявила о расставании в 2015 году после восьми лет совместной жизни, однако, по словам Никиты, развод оказался фиктивным, и они сумели заработать на этом 3,5 миллиона рублей. Интересно, что в 2021 году они снова стали мужем и женой. У пары двое детей: 15-летний сын Мик-Анжель-Крист и 14-летняя дочь Ева-Влада.

Актер также откровенно рассказал о секретах их долгого брака. Он отметил, что к отношениям важно подходить не только с физической стороны. "Я не скрываю, что Анисину синтезом взял — песни, стихи. Но если бы я ее не камасутрил каждый день...". По его мнению, это укрепляет их связь. Однако он добавил, что лишь сексуальная привязанность не способна поддерживать брак на длительный срок. "Если к сердцу не поднялись и нет совместных видений и конструкций, — все, обречен брак", — подытожил артист.