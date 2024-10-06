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Воскресенье 6 октября

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Как живет Понаровская после смерти сына: концерт не стала отменять

Как живет Понаровская после смерти сына: концерт не стала отменять
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Ирина Понаровская переживает страшное горе.

Единственный сын певицы Ирины Понаровской недавно скончался в своей московской квартире. Его тело обнаружила рано утром супруга. Оказалось, что сын артистки принимал контрастный душ, во время которого, предположительно, его сердце остановилось.

Знакомые и близкие Энтони Родда были повергнуты в шок этой новостью, поскольку все в один голос твердили, что 39-летний мужчина вел здоровый образ жизни, не курил и не употреблял алкоголь. Почти все свое время сын Понаровской проводил со своей семьей, вот уже как пару лет редко выходил из дома.

Журналисты решили выяснить, как живет сейчас безутешная мать столь рано ушедшего молодого человека. У Понаровской на 30 октября запланирован концерт в концертном зале "Октябрьский". Корреспонденты выяснили, что пока отменять мероприятие певица не стала. Такие большие залы обычно бронируются заранее: не меньше, чем за год до мероприятия. До трагедии были раскуплены только самые дорогие билеты, но как только стало известно о горе в семье исполнительницы, билеты стали раскупаться активнее, по данным прессы.

Не исключено, что Понаровская так и не станет отменять выступление и посвятит свой концерт безвременно ушедшему сыну, которого она горячо любила. Пока же народная артистка остается в Москве, рядом с невесткой и внуками. До этого она, проживая в Санкт-Петербурге, лишь навещала родных.

Шоу-бизнес в Telegram

6 октября 2024, 18:17
Ирина Понаровская. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Комсомольская правда✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Невозможно узнать: как выглядит перенесшая микроинсульт 69-летняя Понаровская

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

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