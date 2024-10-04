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Пятница 4 октября

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Как небольшая комната: стоимость шикарного гроба Вячеслава Добрынина поразила народ

Как небольшая комната: стоимость шикарного гроба Вячеслава Добрынина поразила народ
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В Прощальном зале Троекуровского кладбища столицы началась панихида по Вячеславу Добрынину. Владимир Винокур, Лев Лещенко, Юрий Антонов ,Игорь Матвиенко, Жанна Эппл и другие знаменитости приехали отдать другу и коллеге последние почести.

Присутствующих поразил шикарный гроб, в котором хоронят музыканта. Как говорят, столярный шедевр, в котором лежит певец, стоит около 480 тысяч рублей. Как комната где-нибудь в провинции!

Лакированная двухкрышечная домовина цвета "темный орех" выполнена из дуба, а внутри находится постель из дорогих материалов с роскошной отделкой из бархата и атласа. Эта модная модель гроба называется "Канада с колоннами" и пользуется большим спросом при похоронах знаменитостей.

Как рассказали в похоронном агентстве, цена этого гроба в последнее время заметно выросла – его сложнее стало привозить в Россию из-за проблем с логистикой. Число желающих купить дорогой гробы все время растет. Хотя в прежнее время такую домовину можно было приобрести примерно за 300 тысяч рублей....

Напомним, 78-летний Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в результате острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения. Медики диагностировали у артиста сбой в работе почек и три перенесенных инсульта. В последний месяц жизни "доктор Шлягер" не вставал с постели. А в последние две недели и вовсе был в очень тяжелом состоянии – врачи наблюдали за ним круглосуточно.

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4 октября 2024, 12:50
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Фоторепортаж

Лолита поразила своим видом в Кремле

Звезды первой величины отметили 75-летний юбилей Льва Лещенко в Кремле, в том числе и его приятель Вячеслав Добрынин.
Был на концерте и закадычный друг именинника - юморист Геннадий Хазанов.
Виновник торжества и Сосо Павлиашвили.
Лолита приятно удивила стильным нарядом. Ярко-красное платье подчеркнуло только достоинства звезды.
Блистала на сцене и Яна Чурикова. Сексапильная телеведущая буквально приковывала к себе взгляды собравшихся. Она выбрала для концерта в Кремле смелое платье с экстремальным декольте.
Лев Лещенко с женой Ириной.
Именинник и "Хор Турецкого".
Александр Маршал поздравил друга.
Александр Буйнов порадовал зрителей ярким выступлением.
Лещенко с удовольствием сплясал с жизнерадостной надеждой Бабкиной.
Тамара Гвердцители и виновник торжества.
У Яны Чуриковой шлейф был как у королевы.
Стас Михайлов принес Льву Валерьяновичу роскошные розы.
"Самоцветы", Лев Лещенко и Вячеслав Добрынин спели вместе.
Татьяна Буланова проникновенно спела для именинника.
Гарик Мартиросян.
Николай Басков.
Григорий Лепс.
Эмин.
Валерий Меладзе.
Владимир Винокур.
Жасмин игриво позировала фотографам.
Филипп Киркоров тоже вдохновенно попозировал.
Журналисты следовали за бодрым именинником по пятам и несколько раз за вечер спросили у него, на сколько лет он себя ощущает. После первого отделения исполнитель отшутился: "На все 80!" Когда концерт завершился, Лещенко накинул себе еще десяток лет: "На все 90!"
Олег Газманов с женой.
Поп-король был в приподнятом настроении.

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