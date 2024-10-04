Как небольшая комната: стоимость шикарного гроба Вячеслава Добрынина поразила народ

В Прощальном зале Троекуровского кладбища столицы началась панихида по Вячеславу Добрынину. Владимир Винокур, Лев Лещенко, Юрий Антонов ,Игорь Матвиенко, Жанна Эппл и другие знаменитости приехали отдать другу и коллеге последние почести.

Присутствующих поразил шикарный гроб, в котором хоронят музыканта. Как говорят, столярный шедевр, в котором лежит певец, стоит около 480 тысяч рублей. Как комната где-нибудь в провинции!

Лакированная двухкрышечная домовина цвета "темный орех" выполнена из дуба, а внутри находится постель из дорогих материалов с роскошной отделкой из бархата и атласа. Эта модная модель гроба называется "Канада с колоннами" и пользуется большим спросом при похоронах знаменитостей.

Как рассказали в похоронном агентстве, цена этого гроба в последнее время заметно выросла – его сложнее стало привозить в Россию из-за проблем с логистикой. Число желающих купить дорогой гробы все время растет. Хотя в прежнее время такую домовину можно было приобрести примерно за 300 тысяч рублей....

Напомним, 78-летний Вячеслав Добрынин умер 1 октября 2024 года в результате острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения. Медики диагностировали у артиста сбой в работе почек и три перенесенных инсульта. В последний месяц жизни "доктор Шлягер" не вставал с постели. А в последние две недели и вовсе был в очень тяжелом состоянии – врачи наблюдали за ним круглосуточно.