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Пятница 4 октября

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40-летняя актриса-космонавт Пересильд выглядит ровесницей 15-летней дочери

40-летняя актриса-космонавт Пересильд выглядит ровесницей 15-летней дочери
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В Сочи завершается Первый Международный кинофестиваль зрительского кино "КиноБраво". Среди его центральных событий – бранч, на который по приглашению "ОК!" пришло немало знаменитостей. включая актрису Юлию Пересильд и ее дочь Анну.

После выхода на экраны сериала "Слово пацана" Анна Пересильд стала известна всей стране. И она решила становиться профессиональной актрисой. "Сейчас идут репетиции мюзикла "Алиса в стране чудес", – рассказала Анна. А ее знаменитая мама считает, что уже скоро сможет стать продюсером или режиссером фильма с участием собственной талантливой дочери. Главное – чтобы нашелся достойный материал.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Со стороны может показаться, что 15-летняя Анна Пересильд, начав рано сниматься в кино, была лишена детства, как простые дети. "Аня никогда и не была простым ребенком, – уверяет Юлия. – Она выросла в семье известных людей (ее отец – режиссер Алексей Учитель, – Прим. ред.). Вот я – из простой семьи. А Аня изначально не родилась простой девочкой. Она всегда больше видела и знала, чем ее сверстники. Мы много работаем, чтобы ее не постигла "звездная болезнь", не ослепила слава. Это большой труд, но Аня молодец, хорошо справляется! А получилось ли это у нее в итоге, будет понятно лишь к годам 50-ти, когда начнется кризис возраста. А пока надо читать много книг, смотреть много кино и слушать внимательно истории взрослых коллег, которые рассказывают, как не сойти с ума".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А пока Анна советуется во всем с давно работающими в кино папой и мамой. Даже в выборе одежды они ей помогают! "Иногда я примериваю ее платья", – призналась дочь Пересидьд. Они даже выглядят ровесницами – 40-летняя Юлия Пересильд и ее 15-летняя дочь Анна Пересильд. Обе стильные, грациозные, красивые!

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4 октября 2024, 08:10
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
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Жизнь за кадром: как актеры сериалов находят счастье вне камеры

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