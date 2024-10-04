Бывшую жену SHAMANa застукали с Егором Кридом

Экс-супруга Ярослава Дронова не долго горевала в одиночестве.

Совсем недавно Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman объявил о разводе со своей супругой Еленой Мартыновой. Он написал в своем телеграм-канале, что к этому решению шел давно и назвал причиной занятость. Он пояснил, что при таком графике работы, как у них с женой, не остается времени на личную жизнь, добавив, что развод в их семье обговаривался и расставание проходит на дружеской ноте.

Мартынова тоже отреагировала на высказывание Ярослава и подтвердила, что это было их общим решением. Но недолго Елена наслаждалась одиночеством. Журналисты застукали бывшую жену SHAMANа с Егором Кридом. Их заметили в обществе друг друга на концерте певицы Валерии.

Елена Мартынова и Егор Крид весь вечер провели вместе в вип-ложе и вдвоем покинули концертную площадку. Теперь поклонники гадают, как скоро рэпер сменит амплуа холостяка. Ранее артист встречался с Нюшей и Валей Карнавал, но до серьезных отношений дело так и не дошло.

Ярослава Дронова в свою очередь подозревают в романе с Екатериной Мизулиной – главой "Лиги безопасного интернета". Певец рассказывал прессе, что их связывают хорошие отношения, но романтическую связь не прокомментировал. В то же время Мизулина периодически упоминает Шамана в своем Телеграм-канале и постит совместные видео с артистом.