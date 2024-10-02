Сочные ягодки: Кравец без белья потрясла упругой грудью

Алена Кравец умеет одеться так, что о ее смелом образе долго еще будет говорить вся модная Москва. Ее появление на церемонии вручения наград "Человек года" потрясло светскую столицу.

"В город молодой человек вошел в зеленом, узком, в талию, костюме. Его могучая шея была несколько раз обернута старым шерстяным шарфом, ноги были в лаковых штиблетах с замшевым верхом апельсинного цвета. Носков под штиблетами не было", – писали Ильф и Петров про Остапа Бендера.

Интересно, как оценили бы они дизайнерский наряд Алены Кравец, который не предполагал наличия исподнего и под которым можно было разглядеть сочную упругую грудь певицы?

Кравец, кстати, не скрывает, что делала операцию по увеличению своих персей. Но потом пожалела об этом и решила удалить силиконовые импланты из-за риска онкологических заболеваний.

Гости же торжественной церемонии не скрывали восхищения Аленой – ее точной фигурой, совершенными формами, идеальными изгибами и ни с кем не сравнимым очарованием.

"Я просто много работаю над собой, можно сказать, держу себя в «ежовых рукавицах», постоянно нахожусь в движении, без фитнесса ни дня, и ем строго по моей собственной (можно сказать, авторской) диете", – поделилась секретом очарования Кравец. Говорят, что увидевшая ее на церемонии Анна Калашникова рвала и метала – Кравец затмила ее и заткнула за пояс своей красотой, молодостью, неожиданной экстравагантностью и элегантностью.