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Четверг 3 октября

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Сегодня Евгению Осину могло исполниться 60: вспоминаем яркую жизнь дворового романтика

Сегодня Евгению Осину могло исполниться 60: вспоминаем яркую жизнь дворового романтика
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Евгений Осин – имя, знакомое многим поклонникам русской музыки. Сегодня могло бы исполниться 60 лет артисту, чья жизнь была наполнена взлетами и падениями.

Евгений родился 4 октября 1964 года в Москве в обычной семье. Отец, работавший водителем троллейбуса, оставил семью, когда Жене было всего девять лет. Сложный период в детстве не мог не сказаться на формировании его характера и дальнейшей судьбе. Женя остался с мамой и младшей сестрой Альбиной, что наложило печать на поколение и характер будущего музыканта.

С детства он проявлял интерес к музыке. Несмотря на то, что музыкальная школа, в конечном итоге, не стала его судьбой, попытками освоить различные инструменты были полны его юные годы. Научившись играть на барабанах и гитаре самостоятельно, он в 14 лет стал участником школьного ансамбля. Музыка стала его жизненной целью, и ничего не могло остановить его на пути к мечте: сбор пустых бутылок ради барабанной установки, экономия на школьных обедах — всё это говорит о преданности юного музыканта.

Кроме музыки, Евгений увлекался голубями. Это хобби стало для него источником радости и вдохновения. Он разводил их на балконе, а позже приобрел голубятню. Такие маленькие детали делают образ Осина более человеческим и близким, раскрывая его искреннюю натуру и стремление к прекрасному.

В 1986 году музыкант создал свою первую группу "Ночной колпак", которую позже переименовал в "Кекс". Осин никогда не боялся менять название и стиль, стремясь найти свое звучание. Его путь продолжался через различные коллективы, включая "Николая Коперника" и "Альянс". Однако вскоре, осознав, что готов к сольной карьере, он подал вокальную инициативу, что стало началом его успешной музыкальной деятельности.

С созданием группы "Авалон" и выходом на свет альбома "Светлый путь огня" Осин получил признание, но настоящий успех пришел к нему с релизом альбома "70-я широта". Хиты, такие как "Плачет девушка в автомате" и "Не верю", быстро завоевали популярность и стали классикой российской эстрады. Осин не стеснялся открыто говорить о своих чувствах в песнях, добавляя в них частичку своей души.

90-е годы стали для Евгения временем славы: его альбомы выходили один за другим, а его песни завоевывали сердца слушателей. Однако с приходом 2000-х, музыкальная сцена изменилась. Осин стал менее заметен на концертах и телевидении, хотя продолжал создавать музыку и записывать новые альбомы. Он не скрывал, что современные тренды не привлекают его, и предпочитал работать в своем стиле.

Личная жизнь также была непростой. Евгений дважды женился, но оба брака не принесли ему счастья. На фоне алкогольных эксцессов его жизнь становилась все более бурной. Несмотря на попытки наладить отношения с дочерью Агнией, его зависимость повлияла на семью, и Наталья, его вторая жена, ушла, забрав с собой дочь. Однако он старался наладить свою жизнь ради Агнии, став преподавателем музыки в её школе.

17 ноября 2018 года мир потерял Евгения Осина — его тело было найдено сестрой. Многолетние проблемы со здоровьем и последствия алкогольной зависимости, похоже, сделали свое дело. Хотя он ушел в сравнительно молодом возрасте, его творчество, песни и эмоции, которые они передавали, остаются частью русской музыкальной культуры. В этот день, когда ему исполнилось бы 60 лет, мы вспоминаем его работы, те мелодии, которые навсегда останутся в наших сердцах.

Шоу-бизнес в Telegram

4 октября 2024, 00:14
Евгений Осин. Кадр: YouTube-канал "Центральное Телевидение"
Дни.ру✓ Надежный источник

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