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Суббота 5 октября

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Рвет и мечет: пасынок Апиной возмущен сериалом про группу "Комбинация"

Рвет и мечет: пасынок Апиной возмущен сериалом про группу "Комбинация"
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Он-лайн платформа WINK продолжает показ сериала Никиты Власова "Комбинация", которая рассказывает историю одной из самых популярных в стране групп. Правда, не все, как оказалось, ждут выходов очередных серий, хотя лента имеет высокие зрительские рейтинги.

Алена Апина, по ее признанию, с жадность каждую новую серию. Ведь это про ее жизнь и карьеру снято! В фильме певицу играет Анастасия Уколова. И кажется, образ получился очень узнаваемым. Апина в социальных сетях комментирует ленту, постит фотографии, да и вообще, кажется, счастлива. Ведь она снова в топе – ее приглашают с концертами, берут интервью, да и гонорар в разы вырос. Словом, серил "Комбинация" открыл 60-летней исполнительницы второе дыхание.

А вот ее пасынок Андрей Иратов – сын бывшего мужа Александра Иратова – настроен, кажется, воинственно. Чего стоят его едкие комментарии, которые он оставляет в Интернете. "А с какого перепуга можно петь в образе Алены Апиной? Это кто разрешил?" – пишет, например, Иратов.

Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru

По слухам, он грозит создателям сериала судами, рвет и мечет. Хотя причина его возмущения не ясна – то ли денег хочет много, то ли Павел Прилучный, который играет в этом фильме его отца, кажется пасынку певицы неудачным выбором. При этом сам Александр Иратов известен как организатор концертов Алены Апиной. Казалось бы, он должен радоваться, что фильм вызывал к ней волну интереса. И найти логичное объяснение его недовольству этим захватывающим сериалом в этой связи сложно.

Шоу-бизнес в Telegram

5 октября 2024, 14:02
Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink.ru
Дни.ру✓ Надежный источник

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