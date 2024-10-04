"Не стесняясь взрослых!": публичный поступок старшего сына довел до слез Судзиловскую

Накануне Церемонии закрытия Первого международного фестиваля зрительского кино "КиноБраво", звезды российского кинематографа собрались на торжественном бранче, организованном в Сочи журналом ОК! Корреспондент "Дни.ру" встретился там с Олесей Судзиловской.



4 января 2009 года у актрисы родился сын Артем, а 19 января 2016-го на свет появился и сын Майк. "Майк сегодня занимается спортом, ушел их хоккея в футбол и стал чемпионом, – радуется Олеся Судзиловская. – Один из моих детей учится в английской школе. И когда меня попытались туда вызвать, я сказал, что мама – русская, поэтому нет смысла меня туда вызывать".

Правда, кем станут ее дети, актриса пока не знает. "Я думаю, что старший выберет работу, связанную с Интернетом, – считает Олеся. – Потому что Артем талантлив в создании игр, алгоритмов, схем. Вообще, оба сына у меня творческие – в нашей сумасшедшей семье они просто не могли бы быть другими!"

"Для своих детей я стараюсь быть товарищем, хотя, как говорят психологи, это не очень правильно, – говорит 50-летняя Судзиловская. – Они с удовольствием ходят на мои премьеры и смотрят кино, хотя, в силу их возраста, не все ленты пока могу им показать".

Дети в знаменитой матери души не чают! "Помню, я выступала в консерватории, а старший, подождав все поклоны и букеты, подошел ко мне и положил голову на колени, не стесняясь взрослых! Это было так трогательно! У меня хлынули слезы сразу!" – признается Олеся.