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Суббота 5 октября

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Клава Кока устроила разборки с бывшей женой Мамаева на шоу ТНТ

Клава Кока устроила разборки с бывшей женой Мамаева на шоу ТНТ
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На шоу "Звезды в джунглях" разразился неожиданный конфликт между Клавой Кокой и Аланой Мамаевой. Разборки привлекли внимание зрителей и вызвали бурные обсуждения в социальных сетях.

В новом выпуске программы команда знаменитостей пополнилась новой участницей — Алана Мамаева, однако ее появление не обошлось без трений. Как сообщает пресс-служба телеканала ТНТ, Клава Кока, известная своей прямотой и эмоциональностью, сразу же начала задавать вопросы Алане, проявляя при этом явную агрессию.

"Клава в агрессивной форме начала расспрашивать меня, кто я такая. Может, она просто не в настроении была или у нее такая форма общения, но мне показалось, что там была нотка агрессии", — поделилась своими впечатлениями Мамаева.

С другой стороны, Клава Кока не скрывает своего мнения о новой участнице. Она заявила, что сразу поняла: между ними не может возникнуть дружбы. "Мы с ней не подружимся. Я люблю людей, которые горят мечтой и целью, которые представляют себя больше, чем просто жена или дочь кого-то. Меня не интересуют пластические операции и скандалы", — отметила певица.

Клава также добавила, что в будущем будет голосовать против Алану на проекте, что делает их соперничество еще более напряженным. Это заявление вызвало бурю эмоций как у зрителей, так и у участников шоу, ведь подобные конфликты часто становятся основой драматургии подобных программ.

Шоу "Звезды в джунглях" продолжает удивлять своих зрителей неожиданными поворотами событий и конфликтами между участниками. Интриги и споры делают его более захватывающим и интересным для аудитории. Конфликт Клавы Коки и Алану Мамаевой стал ярким примером того, как личные антипатии могут влиять на атмосферу проекта.

Шоу-бизнес в Telegram

5 октября 2024, 03:47
Клава Кока: Фото: соцсети
Страсти✓ Надежный источник

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