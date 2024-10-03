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Четверг 3 октября

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Вокруг похорон Добрынина зреет скандал

Вокруг похорон Добрынина зреет скандал
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Вячеслава Добрынина похоронят 4 октября.

4 октября на Троекуровском кладбище простятся с композитором и автором множества знаменитых шлягеров Вячеславом Добрыниным. Несмотря на то, что тело музыканта еще не предано земле, вокруг его похорон уже зреет самый настоящий скандал.

Все дело в том, что проститься с ним желают не только поклонники, коллеги и друзья-знаменитости, но и его внебрачный сын Альберт Штефан, который приедет из Красноярского края.

О существовании внебрачного сына артиста общественность узнала несколько лет назад. Альберт появился в студии программы Андрея Малахова и готов был сделать тест ДНК, однако композитор так и не решился встретиться с молодым человеком. В генетической экспертизе согласился участвовать племянник музыканта. Результат показал 17 %, поэтому на его основании сложно делать какие-то выводы.

Теперь поклонники Добрынина недоумевают, зачем парень снова дал о себе знать. Фанаты строят предположения, что Альберт планирует претендовать на часть наследства и уверены в том, что не обойдется без скандала на церемонии прощания. Ранее Штефан утверждал, что не является охотником за богатством отца, а просто хочет общаться со своими родными.

Поговаривают, что сам артист знал о сыне, но видел его только на фото. Он вступил в связь с мамой Альберта на гастролях, однако позже общение продолжать отказался, заявив, что у него есть невеста. Сын Добрынина узнал о том, кто его настоящий отец, лишь несколько лет назад. Тогда он и сделал первую попытку наладить отношения с родственником. Но, как видим, из этого ничего не вышло.

Шоу-бизнес в Telegram

3 октября 2024, 18:07
Вячеслав Добрынин. Фото: YouTube / @RadioDacha
МК✓ Надежный источник

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