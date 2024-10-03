Покинувшая Россию жена Петросяна светится от счастья: А где же семья?

Татьяна Брухунова поделилась радостной новостью. Супруга Евгения Петросяна отправилась в путешествие.



Она улетела из России и теперь находится в стране, о которой мечтала на протяжении семи лет — Южноафриканской Республике, а именно в Кейптауне. В своем блоге Татьяна рассказала о впечатлениях от перелета и первых днях на новом месте.

"Путешествие длиною в 18 часов прошло на удивление легко. Никаких проблем на таможне, в аэропортах не было вообще. Все везде быстро и четко, моментальное прохождение границы с российским паспортом. Максимально доброжелательные люди. Ближайшие девять дней я в Кейптауне", — написала она, подчеркивая положительные моменты своего путешествия.

На фоне живописных гор Татьяна опубликовала снимок, где она позирует в стильном образе: классические джинсы и бежевый плащ, дополненные брендовыми солнечными очками. Этот образ подчеркнул ее стремление к стилю даже во время путешествий.

Однако в своем посте Татьяна не уточнила, сопровождает ли ее супруг, Евгений Петросян. Также остается загадкой, с кем остались их дети — 4-летний Ваган и маленькая Матильда, которой еще нет и года. Эти вопросы остаются без ответа, что порождает интерес у подписчиков. Многие из них задаются вопросом, где же семья Татьяны в такие теплые моменты ее жизни?

Недавно Татьяна также поздравила Петросяна с днем рождения, который он отметил 16 сентября. Юмористу исполнилось 79 лет, и его молодая жена раскрыла, как она называет его дома — "волшебник".