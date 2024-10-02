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Кушанашвили вышел на связь после операции: Я выжил

Кушанашвили вышел на связь после операции: Я выжил
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Отар Кушанашвили несколько месяцев борется с онкологией.

Накануне Отар Кушанашвили пережил долгую и сложную операцию по удалению злокачественной опухоли после 4 курсов химиотерапии. Процедура длилась около 10 часов и прошла успешно. Едва придя в себя, журналист тут же схватился за телефон и сообщил поклонникам о самочувствии.

Он вышел на связь после операции, написав сообщение, которое затем его помощники разослали по соцсетям.

"Я живой! Я выжил", – поделился Кушанашвили.

Позже он написал, что "выкарабкался" в своем телеграм-канале. Фанаты тут же поддержали его добрыми комментариями. Они тоже, как и шоумен верили в его выздоровление, поскольку настрой журналиста на победу был непоколебим.

Только узнав о своем страшном диагнозе, Отар принял решение бороться с раком. Он незамедлительно лег под нож хирурга, где ему сначала вырезали половину желудка. Затем ведущий стойко перенес 4 курса химиотерапии, продолжая при этом работать, снимать ролики и даже скандалить с некоторыми звездами. Теперь же ему удалили часть печени и кишечника, чтобы окончательно избавить организм Кушанашвили от убивающих его клеток.

Напомним, впервые шоумен был госпитализирован 20 июня с подозрением на непроходимость кишечника. Сразу же провели срочную операцию, в ходе которой обнаружили опухоль сигмовидной кишки четвертой стадии. Отар Кушанашвили не опустил руки и продолжал жить своей обычной жизнью, хотя даже процесс съемок давался ему нелегко. Теперь он будет восстанавливаться, чтобы скорее вернуться на экраны и продолжать острить над звездами российского шоу-бизнеса.

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2024, 16:24
Отар Кушанашвили. Фото: YouTube / @KAKOVO
Телеграм @kakovo_otar• Требует проверки

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