Неосторожность Бритни Спирс привела к инциденту: Ударил мне прямо в лицо

Бритни Спирс поделилась шокирующей историей. Речь идет о недавнем инциденте с огнем в ее доме.



Спустя четыре года после того, как ее домашний спортзал сгорел из-за неосторожности с горящими свечами, певица поделилась с фанатами новым неприятным опытом. На видео, опубликованном в социальных сетях, 42-летняя звезда рассказала о том, как полгода назад она решила разжечь камин в своей комнате.

"Я была одна и просто зажгла камин, когда он внезапно всполыхнул мне в лицо", — сообщила Бритни. Она отметила, что обычно предпочитает, чтобы ее охрана занималась этим процессом, так как камин "не очень надежный". Однако в тот день певица решила взять дело в свои руки.

Спирс вспомнила, что в тот момент рядом с ней был человек, который даже не проснулся от неожиданного всплеска пламени. "Огонь ударил мне прямо в лицо", — добавила она, рассказывая о последствиях инцидента. Певица отметила, что пламя повредило её ресницы, брови и волосы. "Все мои ресницы сгорели, а челка? Это результат огненной атаки", — с горечью констатировала она.

Состояние Бритни вызвало у нее серьезные опасения. Она переживала, что может получить ожоги второй или третьей степени и думала о визите в отделение неотложной помощи. "Это было ужасно больно. Я не могла нормально прикоснуться к телефону или приложить лед к лицу. Боль продолжалась около шести или семи часов", — рассказала она своим поклонникам.

Несмотря на все переживания, Бритни заверила своих фанатов, что сейчас с ней все в порядке. Она отметила, что этот инцидент произошел около шести месяцев назад, и теперь она чувствует себя лучше. Тем не менее, этот случай стал напоминанием о том, как важно быть осторожным с огнем и не пренебрегать мерами безопасности.