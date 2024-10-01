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Вторник 1 октября

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Ушедший со сцены Леонтьев огорошил россиян неожиданным решением

Ушедший со сцены Леонтьев огорошил россиян неожиданным решением
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Валерий Леонтьев ранее объявил об уходе со сцены.

В начале года появились слухи, что певец Валерий Леонтьев больше не намерен выступать на сцене. Он заявил, что не станет принимать участие в больших концертах, но продолжит зарабатывать на корпоративах и других частных мероприятиях.

Леонтьев прекратил выступать еще во время пандемии. Тогда он объяснял это беспокойством о здоровье своего зрителя. Однако позже он ушел буквально по-английски, не устраивая прощальные туры. Как выразился сам артист: "без выколачивания денег, соплей и слез".

Теперь же Леонтьев огорошил россиян, уже смирившихся и попрощавшихся с певцом, неожиданным решением. Он рассказал журналистам, что выступит на юбилейном концерте у своего давнего друга Игоря Крутого. Как известно, композитор отмечает 70 лет и в честь этого события организовывает концерты 8 и 9 ноября в Москве.

Леонтьев признался, что ни за что не смог бы проигнорировать событие такого масштаба, ведь дружить артист умеет очень хорошо. Ранее Валерий опроверг слухи о его эмиграции в США, уверяя, что живет в России.

С марта артист объявил о завершении творческой карьеры и все это время совершенствовал свою физическую форму, поскольку верит, что его жанр "не терпит дряхлости". Леонтьев отдает предпочтение правильному питанию и ведет здоровый образ жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2024, 19:03
Валерий Леонтьев. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
MK✓ Надежный источник

Фоторепортаж

У Крутого – ОГРОМНЫЙ, у Леонтьева – КОРОТЫШ: какие у звезд списки друзей в соцсети / СМОТРИМ и СРАВНИВАЕМ

Виталина Цымбалюк-Романовская. Павел Кашаев/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Игорь Крутой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Валерий Леонтьев. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Михалкова. Фото: Вконтакте / Юлия Михалкова
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юлия Михалкова. Фото: Вконтакте / Юлия Михалкова

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