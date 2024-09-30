Популярные операции бикинисток

Умер Роман Мадянов Тесты Похороны молодого сына Понаровской Игры Сонник

Топ новостей недели

Страшно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцемСтрашно кричала и плакала: узнавшей про смерть сына Понаровской стало плохо с сердцем Тест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвалТест: если сможете закончить эти крылатые фразы, то ваш словарный запас выше всяких похвал В жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещиВ жизни Шаляпина после трагической смерти жены начали происходить очень странные вещи Никита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой КрасновойНикита Пресняков впервые высказался о разводе с Аленой Красновой

Лента новостей

Понедельник 30 сентября

03:16Популярные операции бикинисток 00:08Моника Беллуччи отмечает 60 лет: лучшие фильмы с культовой французской актрисой 16:07Джонни Депп откровенно рассказал о тяжелом периоде после суда с Эмбер Херд 14:03Держались за руки: Ирину Шейк застукали с новым мужчиной 13:20Изменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит 61-летняя звезда "Сватов" Артемьева 12:33"Ощущаю себя наполовину русской": Орнелла Мути объяснила давнюю любовь к России 12:29Тест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом 12:07Киселев прокомментировал развод Шамана и рассказал про настоящую любовь певца 10:14Эти 7 киногероев гениально разыграли свое исчезновение в фильмах 03:41Коммуникация в семье: искусство слушать и быть услышанным 00:21День рождения Микеланджело Антониони: смотрим 5 культовых фильмов классика авторского кино 16:37Эти забытые фильмы ужасов из СССР впечатлят вас не хуже голливудских 14:09Раскрыта причина возвросшей напряженности в отношениях Меган Маркл и принца Гарри 13:16В Подмосковье с начала года собрали почти 98 тысяч тонн тепличных овощей 12:04Брижит Бардо исполнилось 90 лет: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы 10:06Тест: насколько хорошо вы помните считалки из советского детства? 06:34Скончалась от рака: 66-летняя Мадонна переживает тяжелую утрату 03:02Выход за рамки: как отказаться от роли "хорошей девочки" и найти свой путь 00:16Как стресс влияет на здоровье и каков механизм его развития 16:36Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере 16:05Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам 16:02Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона 16:02Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения 15:16"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой 13:50С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей 13:08Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем 12:30Что случилось с оплаченным Пугачевой памятником Барыкину за 3 миллиона 11:02"Не приемлет давления": озвучена весомая причина развода SHAMANа с женой 10:40Орбакайте столкнулась на виду у всех с Пресняковым после долгой разлуки 06:13Звезда "Ревизорро" Летучая пострадала от психолога 03:21Самые яркие роли Романа Мадянова 00:04На фоне развода Шнурову пришлось отказаться от алкоголя 20:47Подвергшая свою жизнь опасности Боня в слезах обратилась у людям 18:56Тест: угадайте советский фильм по кадру со строителями или стройкой 17:19Ева Польна вышла в свет со взрослой дочерью от Дениса Клявера 16:46"Вот зараза!": присевшая по нужде на унитаз Пугачева в шоке от беспардонной провокации 15:49Собчак нашла неожиданную связь между разводами SHAMANа и Шнурова с женами 12:39Поклонники в шоке: SHAMAN объявил о разводе со взрослой женой 12:30SHAMANа подозревают в страшном грехе 11:25Как спустя 12 лет выглядит захоронение погибшей в автоаварии Марины Голуб 11:21Тест для знатоков сериала "Бригада" 10:20Григорий Лепс сделал громкое заявление об уехавшей молодухе 09:48Господи, помилуй: что творится на могиле тайно похороненного сына Понаровской 09:30Вячеслава Добрынина госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии 08:40Брак Бондарчука рухнул из-за молоденькой разлучницы 06:10Салтыкова жестко прошлась по Бузовой: выскочка 03:17Стало известно, как называют в школе одну из главных наследниц британского престола 00:07Что будет на самом деле с Comedy Club? 22:01Певица Слава рассказала об интрижках с мужчинами в возрасте: Все соки высосал 20:33Свыше 600 штрафов: скандально известный Башаров нажил серьезные проблемы
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Популярные операции бикинисток

Популярные операции бикинисток
137
Тигран Алексанян

Тигран Алексанян

 Пластический хирург, главный врач клиники Art Plastic, профессор, доктор медицинских наук.

Идеальная фигура, ярковыраженный рельеф, сочетание женственности со спортивностью, фотогеничность, тонус кожи, отсутствие целлюлита и умение презентовать себя – модели фитнес-бикини, кажется, обладают внушительным набором качеств для уверенности в себе и своей внешности. Однако "идеал" на сцене – результат не только упорных тренировок и строгой диеты.

Добиться безупречного рельефа, подчеркнуть природную красоту и скорректировать некоторые особенности фигуры помогает пластическая хирургия. С какими запросами чаще всего приходят бикинистки рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.

Одной из востребованных операций для начинающих фитнес-моделей является липосакция. Это золотая классика, позволяющая избавиться от локальных жировых отложений. Особой популярностью пользуется липосакция живота, боков, бедер и внутренней поверхности коленей. Данная процедура позволяет быстро подготовить тело и быстрее достигнуть желаемых спортивных результатов.

Для бикинисток, желающих подчеркнуть женственность, популярна маммопластика, а также подтяжка груди, делится эксперт. Данная операция позволяет достигнуть более женственного силуэта и идеальных визуальных пропорций тела, что важно для конкурсанток фитнес-бикини.

По словам Тиграна Алексаняна, область живота – это наиболее проблемный участок, даже для спортсменов, поэтому с целью удаления избытка кожи и жира в данной зоне, коррекции растяжек и укрепления мышц, бикинистки часто обращаются за абдоминопластикой.

Кроме того, бикини-модели приходят с запросом на коррекцию формы и объема ягодиц, которая чаще всего проводится с помощью методики липофилинга (введение собственного жира). Не всем девушкам хватает объема в данной области, поэтому чтобы заполучить желаемые параметры и побеждать в конкурсах бикинистки обращаются к пластическим хирургам. С помощью липофилинга можно гарантированно поправить объем и скорректировать форму ягодиц всего за одну процедуру, а главное без вреда для собственного здоровья, что немаловажно для спортсменок, утверждает врач.

Фото: Freepik

Еще одной популярной операцией является ринопластика. По словам Тиграна Алексаняна, несмотря на то, что бикинистки в первую очередь фокусируются на фигуре, коррекция носа также имеет место быть. Эта процедура позволяет усовершенствовать черты лица, сделать его более гармоничным и выразительным, подчеркивает специалист. Также, если взять во внимание зону лица, то сразу за ринопластикой в рейтинге популярности стоит блефаропластика – устранение "мешков" под глазами, нависшего века, коррекция формы глаз – все это делает взгляд более открытым и ярким, что становится залогом уверенности в себе, а это немаловажно для бикини-моделей.

На вопрос стоит ли гнаться за "идеалом", Тигран Алексанян отвечает, что пластическая хирургия — прекрасный инструмент для коррекции внешности и повышения уверенности в себе, но при этом важно помнить, что красота — понятие индивидуальное, и каждый человек уникален. В погоне за "идеалом" важно сохранить свою природную красоту и не забывать, что здоровье и самочувствие важнее, чем безупречный рельеф.

Прежде чем принимать решение о пластической операции, необходимо пройти консультацию с опытным пластическим хирургом. Он поможет оценить состояние здоровья, определить оптимальный вид операции, обсудить реалистичные ожидания и возможные риски. Важно подходить к этому вопросу вдумчиво, взвешивать все "за" и "против", а главное – выбирать опытного, квалифицированного хирурга, который поможет достичь желаемого результата безопасно и эффективно, подытоживает пластический хирург.


Шоу-бизнес в Telegram

30 сентября 2024, 03:16
Фото: Freepik
Дни.ру✓ Надежный источник

Моника Беллуччи отмечает 60 лет: лучшие фильмы с культовой французской актрисой

Моника Беллуччи отмечает 60 лет: лучшие фильмы с культовой французской актрисой
Моника Беллуччи – не просто имя, а символ итальянской красоты и таланта, который завоевал сердца зрителей по всему миру. Сегодня актрисе исполнилось 60 лет, и в честь этого юбилея мы решили вспомнить некоторые из ее самых ярких работ в кино. "Квартира" (1996) В этом драматическом детективе Моника Беллуччи и Венсан Кассель создают незабываемый дуэт, который покорил сердца не только европейской аудитории, но и зрителей по всему миру.

Джонни Депп откровенно рассказал о тяжелом периоде после суда с Эмбер Херд

Джонни Депп откровенно рассказал о тяжелом периоде после суда с Эмбер Херд
Джонни Депп поделился своими воспоминаниями о периоде "отмены" после судебного разбирательства с Эмбер Херд. На 72-м кинофестивале в Сан-Себастьяне актер рассказал о сложных временах, которые ему пришлось пережить. "Я прошел через множество испытаний.

Держались за руки: Ирину Шейк застукали с новым мужчиной

Держались за руки: Ирину Шейк застукали с новым мужчиной
Недавно в Париже прошла грандиозная вечеринка, посвященная дню рождения популярной испанской певицы Розалии. Это событие собрало множество звездных гостей, среди которых была и российская модель Ирина Шейк. Празднование, приуроченное к 32-летию артистки, обещало быть ярким и запоминающимся, и, судя по всему, Ирина действительно наслаждалась атмосферой.

Изменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит 61-летняя звезда "Сватов" Артемьева

Изменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит 61-летняя звезда "Сватов" Артемьева
В Сочи открылся Первый Международный фестиваль зрительского кино "КиноБраво". По красной ковровой дорожке перед Летним театром прошли топовые звезды кино, театра и музыки. Появление 61-летней Людмилы Артемьевой на церемонии открытия произвело эффект разорвавшейся бомбы.

"Ощущаю себя наполовину русской": Орнелла Мути объяснила давнюю любовь к России

"Ощущаю себя наполовину русской": Орнелла Мути объяснила давнюю любовь к России
Орнелла Мути – пожалуй, самая любимая у россиян итальянская актриса. И эта любовь взаимна – она приезжает в нашу страну часто и с удовольствием. Весной она прилетала на Московскую неделю моды.

Выбор читателей

29/09ВскТест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом 29/09ВскКиселев прокомментировал развод Шамана и рассказал про настоящую любовь певца 28/09СбтРаскрыта причина возвросшей напряженности в отношениях Меган Маркл и принца Гарри 28/09СбтСкончалась от рака: 66-летняя Мадонна переживает тяжелую утрату 28/09СбтТест: насколько хорошо вы помните считалки из советского детства? 28/09СбтБрижит Бардо исполнилось 90 лет: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы