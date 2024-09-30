Популярные операции бикинисток

Идеальная фигура, ярковыраженный рельеф, сочетание женственности со спортивностью, фотогеничность, тонус кожи, отсутствие целлюлита и умение презентовать себя – модели фитнес-бикини, кажется, обладают внушительным набором качеств для уверенности в себе и своей внешности. Однако "идеал" на сцене – результат не только упорных тренировок и строгой диеты.



Добиться безупречного рельефа, подчеркнуть природную красоту и скорректировать некоторые особенности фигуры помогает пластическая хирургия. С какими запросами чаще всего приходят бикинистки рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук, профессор, главный врач клиники Art Plastic Тигран Алексанян.



Одной из востребованных операций для начинающих фитнес-моделей является липосакция. Это золотая классика, позволяющая избавиться от локальных жировых отложений. Особой популярностью пользуется липосакция живота, боков, бедер и внутренней поверхности коленей. Данная процедура позволяет быстро подготовить тело и быстрее достигнуть желаемых спортивных результатов.

Для бикинисток, желающих подчеркнуть женственность, популярна маммопластика, а также подтяжка груди, делится эксперт. Данная операция позволяет достигнуть более женственного силуэта и идеальных визуальных пропорций тела, что важно для конкурсанток фитнес-бикини.

По словам Тиграна Алексаняна, область живота – это наиболее проблемный участок, даже для спортсменов, поэтому с целью удаления избытка кожи и жира в данной зоне, коррекции растяжек и укрепления мышц, бикинистки часто обращаются за абдоминопластикой.

Кроме того, бикини-модели приходят с запросом на коррекцию формы и объема ягодиц, которая чаще всего проводится с помощью методики липофилинга (введение собственного жира). Не всем девушкам хватает объема в данной области, поэтому чтобы заполучить желаемые параметры и побеждать в конкурсах бикинистки обращаются к пластическим хирургам. С помощью липофилинга можно гарантированно поправить объем и скорректировать форму ягодиц всего за одну процедуру, а главное без вреда для собственного здоровья, что немаловажно для спортсменок, утверждает врач.

Еще одной популярной операцией является ринопластика. По словам Тиграна Алексаняна, несмотря на то, что бикинистки в первую очередь фокусируются на фигуре, коррекция носа также имеет место быть. Эта процедура позволяет усовершенствовать черты лица, сделать его более гармоничным и выразительным, подчеркивает специалист. Также, если взять во внимание зону лица, то сразу за ринопластикой в рейтинге популярности стоит блефаропластика – устранение "мешков" под глазами, нависшего века, коррекция формы глаз – все это делает взгляд более открытым и ярким, что становится залогом уверенности в себе, а это немаловажно для бикини-моделей.

На вопрос стоит ли гнаться за "идеалом", Тигран Алексанян отвечает, что пластическая хирургия — прекрасный инструмент для коррекции внешности и повышения уверенности в себе, но при этом важно помнить, что красота — понятие индивидуальное, и каждый человек уникален. В погоне за "идеалом" важно сохранить свою природную красоту и не забывать, что здоровье и самочувствие важнее, чем безупречный рельеф.

Прежде чем принимать решение о пластической операции, необходимо пройти консультацию с опытным пластическим хирургом. Он поможет оценить состояние здоровья, определить оптимальный вид операции, обсудить реалистичные ожидания и возможные риски. Важно подходить к этому вопросу вдумчиво, взвешивать все "за" и "против", а главное – выбирать опытного, квалифицированного хирурга, который поможет достичь желаемого результата безопасно и эффективно, подытоживает пластический хирург.



