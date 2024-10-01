Вырезали половину желудка: как прошла операция Отара Кушанашвили

Отару Кушанашвили сделали операцию по удалению опухоли.

Летом это года шоумен Отар Кушанашвили узнал о своем неутешительном диагнозе. Журналист долгое время терпел боль в животе, пока не попал в реанимацию. Там ему диагностировали непроходимость кишечника, а потом нашли злокачественную опухоль. После обнаружения новообразования Отару провели экстренную операцию и назначили курс химиотерапии.

Едва начав курс лечения, Кушанашвили вернулся к работе. Он поделился с поклонниками, что, узнав о диагнозе, поначалу растерялся, но потом принял решение бороться до победного конца и ни за что не опускать руки. В видеороликах ведущий выглядел достаточно свежим, хотя порой, по его собственному признанию, ему было сложно сниматься. Кроме того, журналист вынужден был работать, чтобы оплатить дорогостоящее лечение.

Сегодня шоумену сделали еще одну операцию, которая длилась более 10 часов и прошла успешно, по сообщению СМИ. Она состояла из двух этапов: ему удалили злокачественную опухоль в печени, затем в кишечнике. Ранее ему уже вырезали половину желудка. Теперь Кушанашвили осталось только восстанавливаться, а поклонникам ждать его возвращения на экраны.

Ранее появилась информация, что певица Катя Лель намерена судиться с больным онкологией Отаром Кушанашвили из-за того, что тот усомнился в правдивости ее рассказов об инопланетянах. Но позже Кушанашвили извинился перед артисткой, признав, что не хотел обидеть певицу и во что она верит – лишь ее личное дело.