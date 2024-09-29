Киселев прокомментировал развод Шамана и рассказал про настоящую любовь певца

В Сочи стартовал Первый Международный фестиваль зрительского кино "КиноБраво". По красной дорожке перед Летним театром прошли самые известные артисты, режиссеры и певцы. Продюсер и музыкант Владимир Киселев не только позировал для камер, но и ответил на самые злободневные вопросы.

Новость уходящей недели – развод Ярослава Дронова, выступающего под сценическим псевдонимом SHAMAN, cо второй женой. "Мне SHAMAN и его развод безразличны, – уверяет Киселев. – Думаю, для него самого важнее, что у него сохраняется любовь с управлением внутренней политики, он получает удовольствие там. Хотя в искусстве, на мой взгляд, надо пробиваться самим, а не через покровителей".

"Опекуны, которые создают ему неправильную карьеру, действуют неправильно и дискредитируют этого артиста в глазах людей, – уверен Киселев. – Потому что нельзя делать предпочтения только одному артисту за счет других. Ведь большинство каналов, прессы пишут только я SHAMAN, как будто нет других новостей!"

"SHAMAN сходил в туалет, у SHAMAN отошли воды – все это сообщается стране каждый день, – возмущен Киселев. – Зачем нам это все знать?!" При этом он упрекнул многие СМИ в том, что они отказываются публиковать его интервью, в которых он говорит правду о плачевном состоянии дел в идеологии.

Кстати, Киселев признается, что первая песня Ярослава Дронова, с которой тот о себе заявил, "была прилично". "А дальше начался самоповтор, – полагает Киселев. – Да и нельзя из себя делать главного патриота" .