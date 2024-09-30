С огурцом в необычном месте: надегустировавшаяся Волочкова потрясла народ

Анастасия Волочкова – королева балета, императрица социальных сетей и царица шпагата. Вертикальный и горизонтальный – каждый раз она удивляет идеальной растяжкой в 48 лет.

Анастасия Волочкова всегда поддерживает мероприятия, акции и инициативы Аниты Цой. Не смогла пропустить самая известная балерина страны и презентацию солений, варений и компотов под маркой "Цойкины рецепты", которую Народная артистка России провела у стен Кремля – в Гастрономе №1 в ГУМе.

"Я не ем соленое и острое, – призналась Волочкова. – На завтрак у меня обычно пустой бульон. А вечером – одно яйцо всмятку. Вообще я ем, что называется, "вприглядку" – только смотрю на вкусные вещи".

Кормит ее любимая помощница Лола. "А сама я умею готовить позитив, хорошее настроение и отличные шоу, - смеется Волочкова. – Максимум – листья салата для перекуса порезать. Хотя это еда не для нормальных людей (смеется)".

Но у Аниты Цой было так вкусно, что Анастасия Волочкова не сдержалась и продегустировала маринованную горную весеннюю черемшу. "Это уникальный продукт, – рассказала балерине Анита. – Моя черемша – редкое растение, которое растет высоко в горах Чечни. Добыть его очень трудно – в марте из-под снега достаются ростки длиной в 3-7 сантиметров, каждый промывается вручную. Врачи говорят, что это самое полезное на свете растение. Только вдумайтесь – черемша содержит в 15 раз больше витамина С, чем лимоны. Причем чем выше в горах растет черемша, тем большее в ней содержание витамина C. Это мощный антиоксидант, она стимулирует иммунитет, снижает холестерин, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, разжижает кровь, выводит токсины и даже защищает от образования раковых клеток".

Правда, от соленого корнишона балерина отказалась. Зато сделала с ним самый необычный в жизни шпагат – подняла ногу, а Анита поставила на подошву огурчик, и Волочкова его удерживала. Браво! "Такого у меня еще не было, – призналась Настя. – Кажется, я до сих пор не делала шпагат только на Луне, и то только потому, что туда трудно добраться. Но и с огурцом на ноге это у меня было впервые!"