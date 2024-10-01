В Москве экстренно госпитализирована главная звезда фильмов о советском Шерлоке Холмсе

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Вторник 1 октября

10:23В Москве экстренно госпитализирована главная звезда фильмов о советском Шерлоке Холмсе 09:29Костенко начала ремонт в особняке после известий о миллионном долге и блокировки счетов 06:0953-летняя Кудрявцева уже много лет страдает от серьезного недуга 03:25Зачем принц Уильям и Кейт Миддлтон выдумывали себе различные псевдонимы 00:1497 лет назад родился Олег Ефремов: вспоминаем лучшие роли культового советского актера 21:29Многодетная Оксана Самойлова объявила о беременности 19:45ТЕСТ: Угадай советский фильм по слову-паразиту героя 18:45Синицына раскрыла правду об отношениях с Бондарчуком 17:33Хилькевич не стала скрывать внешность новорожденной дочери 16:52Премьера "цифровой" оперы, эксперименты Лиепы и Аккуратова: что готовит для петербуржцев "Чайковский. Перезагрузка" 16:37Премьеры "Ночи в Венеции" и "цифровой" оперы "Евгений Онегин": что готовит петербуржцам "Чайковский. Перезагрузка" 16:30В Кремле наградили победителей премии МОЯ МАРКА 16:26ТЕСТ для внимательных зрителей: угадайте советский фильм по кадру в вагоне 15:57Многодетная Погребняк взвыла из-за новорожденного ребенка: Мне так плохо 14:36Тони Роббинс отметил важность гумпоставок "Уралхима" на саммите Global Citizen Festival 13:35Собчак впервые публично раскрыла свой вес и заговорила об ожирении 11:57ТЕСТ: угадайте культовый советский фильм по ФИО главного героя 10:58Евгений Никитин и Анастасия Милютина: Танцевать в Кремле – ни с чем не сравнимые ощущения! 10:36Вид Лолиты в гробу привел в ужас впечатлительную Стриженову 09:26"Сломан нос и распухли голеностопы": как живут двойняшки 50-летней Дианы Арбениной 09:10Тест для настоящих знатоков России: угадайте город по красивому виду улицы 09:03Бузова едко ответила на нападки Салтыковой после громкого обвинения: Кто ее помнит? 08:21С огурцом в необычном месте: надегустировавшаяся Волочкова потрясла народ 06:17Меган Маркл преследует призрак покойной принцессы Дианы 03:16Популярные операции бикинисток 00:08Моника Беллуччи отмечает 60 лет: лучшие фильмы с культовой французской актрисой 16:07Джонни Депп откровенно рассказал о тяжелом периоде после суда с Эмбер Херд 14:03Держались за руки: Ирину Шейк застукали с новым мужчиной 13:20Изменилась до неузнаваемости: как теперь выглядит 61-летняя звезда "Сватов" Артемьева 12:33"Ощущаю себя наполовину русской": Орнелла Мути объяснила давнюю любовь к России 12:29Тест: угадайте советский фильм по кадру с зеркалом 12:07Киселев прокомментировал развод Шамана и рассказал про настоящую любовь певца 10:14Эти 7 киногероев гениально разыграли свое исчезновение в фильмах 03:41Коммуникация в семье: искусство слушать и быть услышанным 00:21День рождения Микеланджело Антониони: смотрим 5 культовых фильмов классика авторского кино 16:37Эти забытые фильмы ужасов из СССР впечатлят вас не хуже голливудских 14:09Раскрыта причина возвросшей напряженности в отношениях Меган Маркл и принца Гарри 13:16В Подмосковье с начала года собрали почти 98 тысяч тонн тепличных овощей 12:04Брижит Бардо исполнилось 90 лет: вспоминаем интересные факты из жизни актрисы 10:06Тест: насколько хорошо вы помните считалки из советского детства? 06:34Скончалась от рака: 66-летняя Мадонна переживает тяжелую утрату 03:02Выход за рамки: как отказаться от роли "хорошей девочки" и найти свой путь 00:16Как стресс влияет на здоровье и каков механизм его развития 16:36Умерла всемирно известная звезда фильмов о Гарри Поттере 16:05Тест: угадай культовый советский фильм по осенним пейзажам 16:02Глава Якутии Николаев рассказал о пользе проекта АЭС малой мощности для региона 16:02Глава Росатома Лихачев рассказал о перспективах атомной энергетики IV поколения 15:16"Не желала отпускать его": психолог раскрыла подноготную развода SHAMANа с женой 13:50С 1 ноября в центре Москвы станет доступна парковка за 0 рублей 13:08Мадянов перед смертью работал на износ вопреки тяжелым проблемам со здоровьем
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В Москве экстренно госпитализирована главная звезда фильмов о советском Шерлоке Холмсе

В Москве экстренно госпитализирована главная звезда фильмов о советском Шерлоке Холмсе
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Актер Василий Ливанов, известный как советский Шерлок Холмс, был экстренно госпитализирован в Москве. У артиста подозрение на инсульт.

По информации, поступившей от СМИ, 89-летний артист почувствовал резкую головную боль в воскресенье, после чего ему была вызвана скорая помощь. Ливанов был доставлен в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, где сейчас проходит полное медицинское обследование.

Василий Борисович — яркая личность, оставившая неизгладимый след в отечественном кино. Его роль Шерлока Холмса в культовом фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона" сделала его любимцем публики и символом целого поколения. Но это не единственная его работа: за свою карьеру актёр снялся более чем в 40 фильмах, среди которых такие знаковые ленты, как "Дон Кихот возвращается" и "Мастер и Маргарита".

Ливанов также известен своим голосом — он озвучивал множество персонажей в мультфильмах, включая таких любимцев детей, как Карлсон, крокодил Гена и Удав из «38 попугаев». Его талант не ограничивается только актёрской игрой; народный артист также проявил себя как режиссер, создавая запоминающиеся постановки и фильмы.

Несмотря на возраст, Ливанов продолжает оставаться активным в творческой среде. Его внушительный вклад в искусство и неизменная преданность профессии вдохновляют многих молодых актёров. Однако последние новости о его здоровье вызывают беспокойство среди поклонников и коллег.

Шоу-бизнес в Telegram

1 октября 2024, 10:23
Кадр из многосерийного фильма "Шерлок Холмс и дооктор Ватсон"
Mash✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые красивые Шерлоки всех времен

Бенедикт Камбербэтч
Василий Ливанов
Игорь Петренко
Роберт Дауни-младший
Джонни Ли Миллер
Иэн МакКеллен
Руперт Эверетт
Мэтт Фрюэр
Ричард Роксбург
Кристофер Ли

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