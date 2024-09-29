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"Ощущаю себя наполовину русской": Орнелла Мути объяснила давнюю любовь к России

"Ощущаю себя наполовину русской": Орнелла Мути объяснила давнюю любовь к России
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Орнелла Мути – пожалуй, самая любимая у россиян итальянская актриса. И эта любовь взаимна – она приезжает в нашу страну часто и с удовольствием.

Весной она прилетала на Московскую неделю моды. В начале сентября была в Санкт-Петербурге на открытии персональной выставки Никаса Сафронова. А уже в последние дни первого осеннего месяца дива прилетела в Сочи – тут она стала главной звездой церемонии открытия Международного фестиваля зрительского кино "КиноБраво".

Фото: пресс-служба

"Почему я часто бываю в России? Я люблю Россию, я ощущаю себя будто наполовину русской", – призналась она в эксклюзивном интервью "Дни.ру". Тут стоит напомнить, что дед и бабушка актрисы по матери родились в Санкт-Петербурге, откуда переехали в Прибалтику. А ее мать Илзе Рената Краузе, прибалтийская немка, родилась в тогда еще советской Эстонии.

Фото: пресс-служба

"Я начала учить русский, но пока все идет довольно медленно, – говорит Орнелла. – Мне нужно остаться здесь на какое-то время, тогда мне кажется я бы выучила его довольно быстро".

Хотя в Сочи она провела всего сутки, но успела не только посиять для камер на красной дорожке "КиноБраво", но и заняться шопингом. "Обычно из России я привожу столько всего! – улыбается она – В багаже у меня – матрешки, футболки".

Фото: пресс-служба

Актрисе 69 лет. Но, кажется, время, не имеет над ней власти – она такая же прекрасная, как и во времена съемок в фильме Григория Чухрая "Жизнь прекрасна!" в 1979-м. Ею хочется любоваться и восхищаться! "Это постоянная работа и борьба, – смеется Мути, отвечая на вопрос о секрете вечной молодости. – Это непросто, но внешность – мой рабочий инструмент, вот и хочется как можно дольше поддерживать его в хорошем состоянии".

Шоу-бизнес в Telegram

29 сентября 2024, 12:33
Фото: пресс-служба
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Орнелла Мути на Московской неделе моды: В России меня любят не только мужчины, но и женщины!

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

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