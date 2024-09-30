"Сломан нос и распухли голеностопы": как живут двойняшки 50-летней Дианы Арбениной

Диана Арбенина стала гостьей презентации органических продуктов "Цойкины рецепты", которую в Гастрономе №1 провела Анита Цой. С отведавшей горной черемши и капусты кимчи Дианой встретился корреспондент "Дни.ру".

"Я никогда не думала, что в нашем шоу-бизнесе может быть настоящая дружба, – сказала Диана Арбенина, отведав вкуснейшие огурчики от Аниты Цой. – А вот мы с Анитой дружим с момента ковида, который нас сблизил. Это классный, надежный, порядочный человек – я это точно знаю. А еще я знаю, что "Цойкины рецепты" – это всегда вкусно! Плюс кайфовый дизайн банок. Для меня лично самое любимое – это помидоры и огурцы. Моя подруга Надежда Михалкова обожает баклажанную икру. А вот мой сын оценил капусту кимчи – вечером открыл банку от Аниты и всю сам ее съел, нам ничего не оставил. По этому поводу у нас с ним потом был разговор".

У певицы, напомним, растут двойняшки Марта и Артем. Она родила их 4 февраля 2010 года в клинике США в возрасте 35 лет. Отцом детей, по словам Арбениной, стал американский бизнесмен с русскими корнями.

"Марта сегодня играет в нашей женской сборной по футболу – в команде "Спартак", – рассказала "Дни.ру" Диана Арбенина. – Она очень любит свое дело и, я так понимаю, останавливаться не собирается. Хотя у нас уже есть травмы – сломан нос, распухли голеностопы. Но Марта продолжает страстно этим заниматься. А Тема серьезно увлечен музыкой – играет на бас-гитаре, трубе и клавишах. Он талантливее, чем я. У него мужской ум, и это очень сильно помогает".

При этом, по словам Дианы, наследники учатся нормально и в обычной общеобразовательной школе. "Без особых всплесков, но вполне себе, – говорит певица. – Важнее же то, что каждый из них чем-то своим занимается. Они, думаю, берут с меня пример, зная, что self made – человек, который сам себя сделал".

"Я – строгая мама, из меня можно вить веревки, – заметила 50-летняя певица. – Но если вдруг какая-то несправедливость, то я просто взрываюсь, поскольку терпеть такое не могу".