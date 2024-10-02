Закопают вместе с ним: обнародован список вещей, которые положат в гроб к Добрынину

Похороны известного советского и российского композитора и певца Вячеслава Добрынина пройдут на Троекуровском кладбище столицы. Скорее всего, церемония прощания состоится 3 октября.

78-летний Вячеслав Добрынин в последний месяц жизни не вставал с постели. А в последние две недели и вовсе был в очень тяжелом состоянии – врачи наблюдали за ним круглосуточно. Медики диагностировали у артиста сбой в работе почек и три перенесенных инсульта. А скончался он в итоге в результате острой сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности на фоне нарушения мозгового кровообращения.

Сегодня семья готовится достойно проводить звезду эстрады в последний путь. Похоронят его по православным канонам.

Из вещей, которые положат в гроб и закопают вместе с артистом, стоит отметить особый венчик — бумажную ленту, которая кладется на лоб после омовения тела. На венчике – изображения Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи и текст Тресвятой песни "Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас". Возложение венчика на лоб умершего символизирует венец славы, которую получает в Царствии Небесном христианин за праведную жизнь.

А после отпевания, описанного в Требнике под названием "Последование мертвенное", священник вложит в холодную руку Добрынина разрешительную грамоту с молитвой. Она пропуском для усопшего, чтобы перед ним открыли Врата Царствия Небесного. Речь в ней в грамоте идет о грехах усопшего и об их отпущении.

Стоит заметить, что по совокупности заслуг перед Родиной – в 1986-м Добрынин стал лауреатом премии Ленинского комсомола, а в 1996 году получила звание Народного артиста России – ему не только полагается бесплатное место на престижном кладбище, но и особые почести, включая почетный караул, при прощании.