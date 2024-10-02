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Среда 2 октября

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Бывшая любовница готовится снять для Netflix остросюжетный триллер о жизни Павла Дурова

Бывшая любовница готовится снять для Netflix остросюжетный триллер о жизни Павла Дурова
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Ирина Болгар, известная как бывшая любовница и мать троих детей Павла Дурова, готовит грандиозный проект. Речь идет о книге и документальном фильме, посвященном ее отношениям с основателем "Телеграма".

В соцсетях женщина сообщила, что история любви, которую она намерена рассказать, со временем превращается в настоящий триллер. По словам Болгар, проект основан на ее личных дневниках и событиях, которые происходили в течение десяти лет их совместной жизни.

Ирина подчеркнула, что работа над сценарием документального фильма идет полным ходом. Она считает, что их история не только интересна, но и важна для понимания динамики семейных отношений в контексте бизнеса. "Телеграм" всегда был нашим семейным активом", — считает она.

Однако не все так гладко в личной жизни Болгар. По ее словам, Павел Дуров прекратил выплачивать алименты на содержание детей, и попытки достичь соглашения с ним не увенчались успехом.

Павел Дуров. Кадр: соцсети

Ряд телеграм-каналов отмечают, что Ирина якобы активно ищет возможность продать сценарий о Дурове американской компании Netflix. Это решение может открыть новые горизонты для ее карьеры и привлечь внимание широкой аудитории к их истории.

Болгар уверена, что документальный фильм станет важным вкладом в обсуждение вопросов личной жизни и профессиональной деятельности известных людей. Впрочем, представители стримингового сервиса на данный момент никак не прокомментировали перспективу сделки.

Ирина отмечает, что ее проект будет не просто биографией, а настоящим исследованием сложных отношений между личными амбициями и семейными обязательствами. Она надеется, что зрители смогут увидеть не только яркие моменты, но и трудности, с которыми сталкиваются люди на пути к успеху.

Шоу-бизнес в Telegram

2 октября 2024, 06:15
Павел Дуров и Ирина Болгар. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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